Un 8 mars « journée internationale des droits des femmes » : Des milliers de femmes qui fuient les bombes. La Corse terre d’accueil et solidaire, actuellement 1,7 millions de réfugiés de guerre avant tout des femmes et enfants.

Mare latinu : Des ukrainiennes réfugiées et leurs enfants arrivent en Corse

Tatiana est originaire de Kharkiv cette ville du nord-est de l’Ukraine sous les bombes, elle vit en Corse et a recueilli sa propre famille qui se trouvait en séjour à Bastia avant que n’éclate la guerre : "C’est dur psychologiquement pour nous tous, par exemple mon neveu qui a 26 ans s’en veut de rester ici et de ne pouvoir rentrer en Ukraine pour combattre lui aussi. Les femmes doivent quitter le pays avec leurs enfants mais beaucoup d’entre elles ne veulent pas laisser leurs maris qui se battent. Et puis beaucoup de femmes ont peur de se déplacer il est très dangereux de tenter de rejoindre la frontière polonaise". Explique Tatiana qui remercie les corses qui ont mis en place des structures d’accueil pour les réfugiés d’Ukraine.

"Plusieurs familles seront accueillies en Corse dans les prochains jours et c’est déjà le cas d’une famille accueillie dès cette semaine sur Bastia. Il s’agit d’une femme avec ses enfants logés dans un appartement quartier d’Agliani à Bastia grâce à un particulier. Des communes, citons Ghisonaccia, Calacuccia, des particuliers de toute l’île se sont manifestées et proposent des logements. En cette journée du 8 mars évidement cela à un sens particulier ces femmes sont courageuses, les femmes ukrainiennes qui arrivent nous impressionnent par leurs détermination malgré la détresse." souligne Marie-Anne Acquaviva de la LDH sur Bastia, la ville est très impliquée et centralise les propositions d’hébergement.

