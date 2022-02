Mare Latinu: Les maires de 100 villes de Méditerranée réunis à Florence la ville de Bastia y participe

100 maires et plus de 200 délégués des pays méditerranéens réunis à Florence un sommet de la Méditerranée « carrefour des civilisations ».

L'objectif de la conférence est d'attirer une nouvelle attention sur l'espace méditerranéen à travers le dialogue entre ses principales villes, en favorisant et en promouvant les actions de soutien à la coopération et à la paix. La conférence coïncidera avec l'événement annuel de la Conférence épiscopale italienne (CEI) «Frontière méditerranéenne de la paix» qui, après la première édition à Bari en 2020, poursuivra la discussion entre les évêques de toutes les Églises méditerranéennes.

La ville de Bastia y sera en délégation demain jeudi, pour notamment présenter la candidature de Bastia capitale européenne de la culture. Pierre Savelli le maire de la ville conduira cette délégation :

Nos cultures doivent nous rassembler

_"Nous avons tissé des liens culturels important avec la ville de Florence à l’occasion des événements autour des 700 ans de la mort de Dante en 2021. Nous avons été invité par le maire de Florence il s’agit d’asseoir la place de Bastia en Méditerranée, pour nous inscrire dans les grandes décisions stratégiques géopolitiques de ce monde méditerranéen européen. Il s’agira aussi de porter à l’attention de mes collègues maires de Méditerranée la candidature de Bastia et de la Corse dans le cadre du label capitale européenne de la culture 2028. En cette période la Méditerranée doit retrouver cette vocation ce rôle qu’elle a toujours joué. On pourrait avoir l’impression que cette Méditerranée est créatrice de tensions de ruptures alors qu’elle a toujours été créatrice de liens notamment autour de la culture. Essayons de partager ce que nous avons tous en commun et nous verrons qu’ensuite il s’agira de montrer que nous sommes différents mais que nous avons la culture pour nous rassembler, nos cultures doivent nous rassembler_."

Pierre Savelli Maire de Bastia dans Mare Latinu Copier

