Maria, ressortissante russe installée à Amboise : "l'âme russe, ce n'est pas la guerre"

Le drame qui se noue en Ukraine affecte aussi certains ressortissants russes qui vivent en France et en Touraine. Exemple à Amboise où vit Maria depuis 10 ans, elle ne décolère pas, elle se dit sous le choc depuis presque une semaine et l'invasion des militaires russes chez le voisin ukrainien.

S'il est difficile de connaître l'opinion de la société russe sur le conflit en Ukraine, la position des ressortissants russes en France semble bien plus tranchée : cette guerre est une aberration pour beaucoup d'entre eux. C'est le cas de Maria qui vit à Amboise et qui est installée en Touraine depuis 10 ans. Maria est native de la banlieue de Moscou, mariée à un Tourangeau, maman d'une fillette de six ans et bientôt professeur des écoles.

Je suis en colère

Maria ne voulait pas rester silencieuse par rapport à ce qui se passe. "Il faut réagir, en parler", explique la femme de 39 ans. "Ma famille, mes amis et moi sommes en colère, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qui se passe en Ukraine, je ne comprends pas cette logique et je ne comprends pas pourquoi agir ainsi si ce n'est se mettre à dos le monde entier. La guerre ce n'est pas l'esprit russe".