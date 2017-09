Mariano Rajoy : "L'Etat espagnol se devait de réagir"

Après l'opération de la Guardia Civil ce mercredi matin à Barcelone, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a réaffirmé que le référendum n'avait pas lieu d'être, et a demandé aux indépendantistes catalans de respecter la loi.

Séance houleuse ce mercredi à Madrid, au Congrès des députés. Plusieurs élus catalans ont quitté l'hémicycle, pour protester contre les interventions de la Guardia Civil dans la matinée à Barcelone.

"Retirez vos mains sales des institutions de la Catalogne" a même lancé au chef du gouvernement le député indépendantiste Gabriel Rufian du parti indépendantiste de gauche ERC (Gauche républicaine de Catalogne).

Mariano Rajoy a assuré qu'il ne faisait que "son devoir", et devant la presse a réaffirmé que le référendum n'avait pas lieu d'être. "Ce qu'on a vu en Catalogne, c'est une volonté de "liquider" la constitution espagnole, de la part de gens qui sont passés au dessus de la loi" a jugé le chef du gouvernement espagnol.

"Il faut qu'on revienne à la normalité" - Mariano Rajoy

"L'Etat espagnol se doit de réagir" a insisté Mariano Rajoy : "il n'y a aucun Etat démocratique dans le monde qui accepte ce que font ces personnes. Elles ont été averties, elles savaient que ce référendum ne se ferait pas. Je demande qu'on rectifie le tir, qu'on revienne à la normalité, qu'on revienne au bon sens".

Le dirigeant espagnol s'est aussi adressé indirectement à Carles Puigdemont, le président de la Generalitat de Catalogne : "je lui demande simplement qu'il respecte la loi. Nous devons tous respecter la loi, encore plus, et avec raison, quand on est dirigeant. Si en Espagne personne ne respecte la loi, ça serait injuste, arbitraire, et ça, je ne peux l'accepter d'aucune manière" a conclu Mariano Rajoy.