Marre du confinement ? Évadez vous en regardant la Station Spatiale au dessus de la Corse !

Placée en orbite depuis 1998, cette station spatiale compte à son bord actuellement six chercheurs. L'équipage 62 d'ISS est confiné depuis le 6 février dans une orbite basse de 450 kilomètres de la Terre. Certains membres devraient revenir sur Terre mi-avril mais entre-temps, ils enchaînent expériences scientifiques, études médicales et séquences sportives.

Le Russe Oleg Skripochka (commandant au centre), l’Américaine Jessica Meir et son compatriote Andrew Morgan.

Si vous souhaitez observer son passage, comment s'y prendre ? Lucien Luciani, le président du club ajaccien des amateurs d'astronomie

" « L’ISS va arriver par le Nord-ouest , elle va passer à côté de la constellation de Cassiopée, pas loin de la Grande Ourse et disparaître après la constellation du Lion. La Station Spatiale aura la brillance de Venus en étant à seulement 450 kilomètres de nous ce qui va donner un passage spectaculaire avec un point brillant qui va traverser le ciel »

A 20h00, ouvrez les fenêtres et applaudissez les soignants. Une heure plus tard, à 21h02, levez les yeux au ciel et regardez le spectacle.