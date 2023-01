Martin Schulz : "Sans le couple franco-allemand, l'Europe est en panne"

Martin Schulz est au Centre Mondial de la Paix à Verdun ce vendredi 20 janvier pour participer à une journée d'échange franco-allemande , à l'occasion des 60 ans du Traité de l'Elysée. L'ancien président allemand du Parlement Européen livre ses souvenirs et sa vision de l'amitié et de la coopération des deux pays.

ⓘ Publicité

France Bleu Lorraine : Avons-nous conscience de l'ambition que portait ce Traité à une époque où la guerre n'était pas si lointaine ?

Martin Schulz : Janvier 1963, je me rappelle, c'est inoubliable pour moi. J'étais un gamin, j'avais 7 ans et je me souviens de mes parents émus, à table, qui racontaient que c'était vraiment un changement qu'on avait jamais considéré comme possible. La réconciliation franco-allemande est une histoire exceptionnelle dans l'histoire mondiale, jusqu'à aujourd'hui où la stabilité et la paix en Europe dépendent plus que jamais de la coopération franco-allemande.

Parce que rien ne se fait en Europe si la France et l'Allemagne ne sont pas alignées ?

Exactement. On le comprend mieux quand on voit de temps des perturbations dans les relations entre la France et l'Allemagne. Des réticences, des malentendues, des opinions et des stratégies différentes et alors l'Union Européenne a un problème. Oui, sans le couple franco-allemand, l'Europe est en panne.

Ces divergences apparaissent avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, mais aussi lors de la crise du Covid-19 avec la fermeture de la frontière entre la Sarre et la Moselle, très mal vécue de part et d'autre...

Cela m'a choqué à l'époque. Mais finalement la coopération transfrontalière a fonctionné. Oui, au début cela a été difficile. Il y a eu quelques observations, ici en Allemagne où je me suis dit : "la répartition de l'intelligence par Dieu n'est pas toujours juste." C'était dommage mais cela n'a pas tenu et tout de suite après, il y a eu une coopération qui a fonctionné.

Cette coopération, cette amitié, elle est évidente pour les générations d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant un acquis ?

Je raconte souvent : si vous allez à Berlin et que vous demandez à un jeune homme allemand "allons envahir la France". Il appellera la Charité, le principal hôpital de Berlin, en disant "venez, il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne santé". Et ce serait la même chose avec une jeune fille à Paris. La guerre entre la France et l'Allemagne, entre les états membres de l'Union Européenne est impensable. Mais il y a toujours ceux qui ne partagent pas du tout notre opinion, qui veulent détruire cette stabilité. Je prends pour exemple la dernière campagne présidentielle en France : il y avait des candidats qui avaient une rhétorique ouvertement anti-allemande. Et il y a aussi en Allemagne des gens qui disent l'Allemagne d'abord, les autres après. Le mal ne dort jamais. Il faut rester vigilant.