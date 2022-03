McDo, Coca, L'Oréal : ces grandes firmes qui quittent à leur tour la Russie

L'Oréal ferme ses magasins "gérés'" en propre en Russie et condamne l'invasion de l'Ukraine

McDonald's, Coca-Cola et Starbucks étaient pointées du doigt car elles tardaient à couper les ponts avec la Russie. Elles ont finalement cédé à la pression publique et suspendu leurs opérations dans le pays, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

McDo ferme ses 850 restaurants

"La situation est extraordinairement difficile pour une marque mondiale comme la nôtre et il y a de nombreuses considérations à prendre en compte", souligne le patron de McDonald's, qui annonce fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie. La chaîne de fast-food va continuer de payer ses 62.000 salariés. La Russie représente 9% de son chiffre d'affaires

Starbucks ferme ses 130 cafés

Starbucks, qui jusqu'à présent faisait valoir que ses 130 cafés en Russie étaient gérés sous franchise par un groupe koweïtien, a finalement indiqué mardi que ce dernier avait accepté de fermer temporairement les établissements portant son nom.

Coca-Cola suspend ses opérations

De son côté, Coca-Cola va suspendre ses opérations dans le pays. Son concurrent PepsiCo, présent en Russie depuis plus de 60 ans, a choisi de cesser la vente de ses boissons gazeuses mais de continuer à fournir des aliments jugés essentiels, comme la poudre pour bébés.

Plusieurs de ces entreprises, symboles de la culture américaine dans le monde, faisaient depuis quelques jours l'objet d'un appel au boycott sur les réseaux sociaux, tandis que des investisseurs commençaient à poser des questions.

L'Oréal ferme ses magasins mais maintient son usine

Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal annonce, à son tour, avoir décidé de "fermer temporairement" ses magasins "gérés en propre" en Russie et "les comptoirs gérés directement dans les grands magasins" dans ce pays, mais son usine située près de Moscou va, elle, continuer à produire. Cette usine, inaugurée en 2010 dans la région de Kalouga, au sud de Moscou, fabrique notamment des shampooings et colorations, ainsi que des produits d'hygiène et des produits pour bébés.

L'Oréal déclare en outre condamner "fermement l'invasion russe et la guerre menée en Ukraine, qui cause tant de souffrance au peuple ukrainien". Le groupe, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), précise que sa priorité "absolue" est de soutenir ses 326 collaborateurs ukrainiens, en fournissant "une assistance financière et un soutien psychologiques".

Une trentaine de firmes toujours sur place

Au total, plus de 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait, selon un inventaire tenu à jour par une équipe de l'université de Yale. Une trentaine de multinationales restent encore sur la liste.

Malgré plusieurs appels, le pétrolier TotalEnergies n'a pas annoncé son retrait de Russie. Une décision qui place dans l'embarras le gouvernement français. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, reconnaît "un problème de principe". Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot dénonce "la complicité inacceptable" de TotalEnergies avec Moscou.