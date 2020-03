Méditerranée - En Espagne, la progression fulgurante du Covid-19

Dans son rendez-vous quotidien Mare Latinu, RCFM s'intéresse à l'actualité des autres pays et régions de Méditerranée. En Espagne, où l'épidémie du coronavirus évolue très rapidement, la situation est de plus en plus préoccupante pour les autorités.