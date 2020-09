Le ton monte entre la Turquie et la Grèce, à cause du partage d'une zone en Méditerranée, considérée comme riche en gaz naturel. La France soutient le gouvernement grec dans ce dossier.

Méditerranée : escalade des tensions entre la Turquie et la Grèce

Les relations entre la Turquie et la Grèce vont-elles s'apaiser ? Elles sont très tendues depuis mi-août à cause d'une zone en Méditerranée disputée par les deux pays. Ankara a fait un premier pas ce dimanche envers Athènes : un navire turc est rentré à son port après avoir été déployé pendant plus d'un mois pour des opérations de recherche de gaz naturel.

Cette annonce intervient alors que le ton est monté ce week-end entre la Turquie et la France, qui soutient la Grèce. Le Premier ministre grec a annoncé ce dimanche, que son pays allait acheter à la France 18 avions de combat Rafale, six neufs et 12 d'occasion.

La France, alliée de la Grèce dans le conflit face à la Turquie

Le dossier libyen est à l'origine du mécontentement de la France contre la Turquie. Deux camps se disputent le pouvoir en Libye : Ankara et Paris en soutiennent chacun un différent. Fin juin, le président turc Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron se sont écharpés sur ce dossier, les relations étaient donc déjà tendues entre les deux pays. Lorsque le différend entre la Grèce et la Turquie a éclaté mi-août, la France a donc pris parti pour Athènes.

Paris veut faire respecter le droit international et lutter contre les ambitions turques en Méditerranée. Le gouvernement français a ensuite renforcé sa présence militaire dans la zone, suscitant la colère d'Ankara. La Turquie a alors accusé la France de se comporter "comme un caïd" et d'accentuer les tensions. Emmanuel Macron, de son côté, tente de rallier à sa cause les dirigeants européens. Mais tous ne partagent pas sa stratégie. L'Allemagne préfère par exemple le dialogue pour désamorcer la crise.