Dans une tribune publiée mercredi par le New York Times, Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, révèle avoir fait une fausse couche en juillet. C'est quelque chose qui reste "tabou, couvert d'un sentiment de honte injustifié, perpétuant un cycle de deuil solitaire" écrit-elle.

Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche et brise un tabou

Écrit à la première personne, l'article de Meghan Markle décrit aussi la souffrance de son mari, le prince Harry, et exprime le chagrin du couple.

"J'ai su, au moment où je serrais fort mon premier enfant dans mes bras, que j'étais en train de perdre le second", écrit la duchesse de Sussex dans cette tribune publiée par le New York Times. Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, raconte sa fausse couche du mois de juillet avec émotion et justesse.

Une "immense peine"

Faire une fausse couche provoque "une immense peine", écrit-elle. C'est quelque chose qui reste "tabou, couvert d'un sentiment de honte injustifié, perpétuant _un cycle de deuil solitaire_". "La seule manière de permettre à quelqu'un de commencer à panser ses blessures est d'abord de lui demander: comment vas-tu?", explique-t-elle en référence aux efforts du prince Harry pour la réconforter en juillet alors qu'elle se trouvait encore à l'hôpital.

Les associations saluent son courage

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, a brisé un tabou en parlant de sa fausse couche dans les colonnes du New York Times, ont salué plusieurs associations mercredi. "J'applaudis Meghan pour avoir eu le courage de partager son histoire avec autant de beauté et d'éloquence", a déclaré Zoe Clark-Coates, responsable du Mariposa Trust, qui soutient les personnes ayant perdu un enfant. C'est "un sujet qui n'est pas souvent évoqué". Chaque fois qu'une célébrité parle d'une fausse couche ou qu'une série télévisée évoque le sujet, "nous constatons une forte augmentation du nombre de gens demandant du soutien", a-t-elle déclaré.

Selon l'ONG américaine March of Dimes, 10 à 15% des grossesses finissent en fausses couches.