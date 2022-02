Menace nucléaire russe : "ne pas surévaluer" les mots de Vladimir Poutine selon Hervé Mariton

Faut-il s'inquiéter alors que Vladimir Poutine brandit la menace d'une frappe nucléaire en marge de la guerre en Ukraine ? "Personne ne sait ce que le président russe a derrière la tête" dit Hervé Mariton, maire de Crest. Mais l'ancien président et vice-président du groupe d'amitié France Russie à l'Assemblée nationale relativise à ce stade la gravité de cette annonce. Il était ce lundi matin en direct sur France Bleu Drôme Ardèche.

Êtes-vous inquiet après la menace de Vladimir Poutine ou est-on face à des menaces en l'air ?

Le fait qu'il y a eu une alerte nucléaire, c'est vrai dans tout pays nucléaire. En vérité, tout ça ce sont des mots, mais ce sont des mots qui disent un degré d'agressivité auquel, heureusement, les puissances, les autres puissances nucléaires et l'OTAN, de manière générale, ont répondu avec la réserve et la prudence qui conviennent. Je pense qu'il ne faut pas surévaluer ce propos. Il n'apporte pas grand chose de plus à la crise. Peut-être une forme d'énervement de Poutine, si j'ose le dire comme cela et c'est assez tragique quand on est énervé de parler de l'arme nucléaire mais d'une sorte d'énervement, de surprise, à ne pas s'être rendu maître de la situation sur le terrain plus rapidement qu'il ne l'imaginait. Ça, je crois en effet que c'est notable. Et puis, les sanctions, la réaction diplomatique, la réaction en termes d'aide militaire, la réaction économique et financière est beaucoup plus vigoureuse qu'attendue. Cela aussi sans doute surprend Poutine. Et donc, il y a un durcissement du ton. Même si l'alerte nucléaire pour un pays nucléarisé, ça ne change pas grand chose. Il y a, au surplus, plusieurs degrés d'alerte. Si on rentre davantage dans la technique, on n'en est pas au degré suprême et heureusement.

Faut-il croire aux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie qui commencent aujourd'hui ?

Les pourparlers sont toujours utiles. Ensuite, personne ne sait ce que Poutine a derrière la tête en engageant ces pourparlers. Ce dont il faut se réjouir aujourd'hui dans une situation évidemment globalement tragique, c'est la réponse européenne. Je pense que c'est ça qui change la donne. C'est ça qui était inattendu. Il y a quelques jours, j'étais beaucoup plus inquiet et tout le monde s'attendait à une prise de contrôle très rapide par les Russes de la situation à Kiev et en Ukraine, parce qu'on est habitués, hélas, à des réactions molles souvent de l'Occident et de l'Europe. Et à la surprise de beaucoup, tel n'a pas été le cas et ça change la donne. Et c'est peut être ça qui oblige Poutine à parler de pourparlers. Qu'ils soient sincères, qu'ils ne le soient pas. En tout cas, c'est un mot un peu inattendu, compte tenu de ce qu'était l'orientation initiale de son offensive.

Des sanctions économiques, cela peut vraiment faire la différence ?

Ces sanctions économiques peuvent avoir de l'impact. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui peut faire la différence. Si Poutine garde un certain degré de raison, c'est la réaction à l'intérieur même de la Russie, à la fois de manifestations qui ne rassemblent pas des millions de gens, mais qui ont le mérite de témoigner d'une vigilance d'une partie de la société russe. Mais de manière plus intéressante et inattendue aussi de certains milieux d'affaires, certains oligarques, comme on dit, qui prennent leurs responsabilités et disent à Poutine qu'il est allé trop loin. Donc ça, c'est important et je pense que réellement, les choses ne se passent pas comme Poutine pourrait attendre. D'abord la partie russophone de l'Ukraine ne s'est pas retournée contre son propre pays. Et quelles que soient les proximités qui sont très anciennes et très importantes entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine s'affirme dans ce conflit. Tout ce que Poutine a réussi à faire depuis des années, c'est non pas à rapprocher ces deux pays si cousins, mais c'est au contraire à les éloigner. Donc, un, l'Ukraine de l'intérieur tient bon. Deux, les sanctions européennes et occidentales en général sont plus importantes qu'imaginées par Poutine. Et trois, la société russe ne réagit pas de la manière qu'il espérait. Peut-être ce pouvoir un peu abîmé, usé, qu'est celui de Poutine, imaginait mobiliser la société russe. Ça ne fonctionne pas de cette manière là.