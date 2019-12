Le Pape François a célébré la messe de la nuit de Noël ce mardi soir à la basilique Saint-Pierre. Il a appelé les fidèles à l'amour inconditionnel et la gratuité face à la logique marchande.

Messe de Noël : le pape invite à la "gratuité" et "l'amour inconditionnel" contre la logique marchande

Le pape François a célébré mardi soir la messe de la nuit de Noël à la basilique Saint-Pierre de Rome. Devant des milliers de fidèles , il a rappelé la gratuité et l'amour inconditionnel de Dieu dans son homélie et prôné cette gratuité et cet amour inconditionnel contre la logique marchande.

« Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et que tu te comportes bien ; il t’aime et c’est tout. Son amour est inconditionnel, il ne dépend pas de toi. Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir créé des situations très compliquées, mais le Seigneur ne renonce pas à t’aimer », a déclaré le souverain pontife.

Pendant la messe de Noël qui célèbre dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem, le pape François a aussi demandé mardi soir aux fidèles de ne pas oublier de "dire merci", notant que "c'est le meilleur moyen pour changer le monde".

« N'attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l'Eglise soit parfaite pour l'aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers », a encore conseillé le pape.

Comme le veut la tradition, le pape François a ensuite déposé l'Enfant Jésus dans la crèche. Il était entouré en procession par des enfants venus notamment d'Irak, du Kenya, d'Ouganda ou encore des Philippines, des pays que le souverain pontife a visité ou dans lesquels il prévoit de se rendre prochainement.

François, qui vient de fêter ses 83 ans, adressera son septième message de Noël "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde") mercredi en mi-journée devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre, un vaste tour d'horizon des zones de conflits de la planète.