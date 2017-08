Meyenheim : bientôt le départ pour la bande sahélo-saharienne pour des marsouins du RMT

Bientôt le départ pour la bande sahélo-saharienne, pour plusieurs centaines de marsouins du Régiment de Marche du Tchad à Meyenheim. Ils vont participer à l'opération Barkhanne. Ils auront deux missions : appuyer les forces armées locales et lutter contre les groupes terroristes.

Plusieurs centaines d'hommes du Régiment de Marche du Tchad de Meyenheim vont prendre la direction de la bande sahélo-saharienne. Une opération extérieure de trois à quatre mois, dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhanne. Ils auront deux missions : appuyer les forces armées locales et lutter contre les groupes terroristes bien présents dans ce secteur.

Dix mois de préparation

Dans le cadre de cette opération une cérémonie était organisée ce lundi soir, pour la création du Groupe Tactique Désert baptisé "Alsace". "Ces hommes et ces femmes se sont entrainés pendant plus d'un an, pour être prêts pour cette opération."

"L'énemi sera insaisissable" : le Lieutenant-Colonel Marc-Antoine, chef des opérations Copier

"Nous avons fait tous les milieux. En zone boisée, puisque dans la géographie malienne, il y a tout ce que l'on peut rencontrer chez nous en Champagne-Ardennes. Il y a eu aussi des exercice en centre d'entrainement en zone urbaine, pour conclure la formation," souligne le Lieutenant-Colonel Marc-Antoine, le chef des opérations.

"Les terrains d'entrainement ont été multiples" : le Lieutenant-Colonel Marc-Antoine Copier

Plusieurs centaines d'hommes sernt déployés dans la bande sahélo-saharienne © Radio France - Guillaume Chhum

L'ennemi ne baisse pas les armes et la France non plus. L'action que l'on mène au Sahel, elle contribue à la sécurité des Français," le Lieutenant-Colonel Marc-Antoine, chef des opérations

Les marsouins seront face à un ennemi, le plus souvent insaisissable. "Leur mode d'action est de passer dans notre dos et de frapper dans notre dos. C'est beaucoup plus dilué et beaucoup plus diffus, c'est ça qui sera difficile. La difficulté, c'est d'identifier l'adversaire, mais une fois qu'on l' identifie, nous avons tous les moyens pour l'amener à raison et le détruire," affirme le Lieutenant-Colonel Marc-Antoine.