Migrants refoulés par l'Italie: "Marseille et la Corse comme destinations" ?

Dans une interview au journal La Verità, le ministre de l'intérieur Italien réagit à la dernière polémique au sujet de l'ONG humanitaire "Sea Watch" : "Puisque l'Elysée dit "Tous les ports sont ouverts", nous indiquerons Marseille et la Corse comme destinations", indique Matteo Salvini.

Capture d'écran du site du journal italien La Verità et de l'article du 30 Juin "A partir d'aujourd'hui, Macron prendra les réfugiés".

Après l'arrestation, samedi, par les autorités italiennes de la Carola Rackete, la capitaine du bateau Sea Watch 3 , les échanges entre les gouvernements italien, allemand et français ont durci dans le ton. Le navire qui transportait à son bord 41 personnes secourues, avait pénétré sur le port de l'île de Lampedusa, sans autorisation, sur ordre de sa capitaine, qui cherchait "un lieu sûr" pour les débarquer.

Samedi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a estimé que la politique italienne de fermeture des ports était contraire au droit maritime. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a demandé une "clarification rapide" des accusations pesant contre la capitaine allemande Carola Rackete, estimant que "sauver des vies est une obligation humanitaire" et que le sauvetage en mer ne devait pas "être criminalisé".

"Puisque l'Elysée a dit que tous les ports étaient ouverts"...

"Il y a une règle en droit maritime qui dit qu'on doit pouvoir déposer des migrants dans le port maritime le plus proche et le plus sûr", a également déclaré Sibeth Ndiaye, porte parole du gouvernement d'Edouard Philippe. "Il faut que l'Italie respecte les normes internationales en la matière".

"Puisque l'Élysée a déclaré que tous les ports étaient ouverts, nous indiquerons Marseille et la Corse comme destination", a répliqué dimanche M. Salvini, pour qui l'Italie n'a "pas de leçons (à recevoir) de qui que ce soit et de la France en particulier".

"Où seront répartis les 41 migrants du Sea Watch?" demande le journal La Verità au ministre de l'intérieur italien. "Ils restent à Lampedusa jusqu'à ce que les 5 pays qui ont donné leur aval préalable pour les accueillir ne confirmeront pas leur intention. Treize iront en France, 10 en Allemagne, 8 en Finlande, les autres au Luxembourg et au Portugal. La Hollande brille par son absence, toujours en première ligne lorsqu'il s'agit de critique nos décisions", a encore déclaré Matteo Salvini.