Migrants : l'Espagne propose au navire de l'ONG Open Arms d'accoster dans l'un de ses ports

Après deux semaines de blocage et alors que la situation à bord devient de plus en plus étouffante, le gouvernement espagnol a proposé, ce dimanche, d'accueillir le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms dans le port d'Algesiras, à l'extrême sud du pays.

Le navire humanitaire transporte une centaine de migrants, et le gouvernement italien refuse, depuis deux semaines, de les laisser accoster sur l'île de Lampedusa. L'Espagne et cinq autres Etats membres de l'Union européenne (la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal et le Luxembourg) ont accepté cette semaine de prendre en charge une partie des 134 personnes secourues au large de la Libye.

"L'Espagne agit toujours en cas d'urgences humanitaires"

Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, "a ordonné aujourd'hui (dimanche) l'habilitation du port d'Algesiras pour recevoir le bateau Open Arms", en raison de "la situation d'urgence" à bord et face à "l'inconcevable décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports", a-t-il annoncé dans un communiqué. "L'Espagne agit toujours en cas d'urgences humanitaires", a déclaré Pedro Sanchez. Il appelle aussi à la nécessité d'apporter une solution européenne au défi que posent les migrations, dans le respect des "valeurs européennes de progrès et d'humanisme".

Des conditions "intenables" à bord

Le navire transporte encore 105 adultes et deux enfants dans des conditions "intenables", a estimé Open Arms. Les conditions de vie à bord se sont considérablement dégradées et des rixes opposent fréquemment les passagers excédés, souligne l'ONG. "Les ports espagnols ne sont ni les plus près ni les plus sûrs pour l'Open Arms, mais pour l'instant l'Espagne est le seul pays disposé à l'accueillir dans le cadre d'une solution européenne", a ajouté l'ONG.

Le ministre de l'Intérieur italien, le leader d'extrême droite Matteo Salvini, a laissé à contrecoeur samedi débarquer 27 migrants mineurs non-accompagnés. Mais il continue à refuser le débarquement du reste des passagers.