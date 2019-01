Migrants : la France lance un plan d'action pour lutter contre les traversées de la Manche

Pour empêcher les migrants de traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre, la France a lancé ce vendredi un plan d'action avec un renforcement des patrouilles et de la surveillance des ports et du littoral nord.

La France renforce ses patrouilles et sa surveillance des ports et du littoral du nord pour empêcher les migrants de traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Elle a mis en place ce vendredi un plan d'action.

Ces mesures viennent en amont d'un plan d'action avec les Britanniques, actuellement en cours d'élaboration, et qui sera validé à l'occasion d'un déplacement prochain du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à Londres.

En 2018, 504 migrants ont cherché à franchir la Manche. Plus de la moitié sont parvenus à atteindre les eaux et côtes britanniques. 228 migrants ont été interceptés par les autorités françaises. Il s’agit pour l’écrasante majorité d’entre eux de ressortissants iraniens.

Tentatives sur des embarcations de fortune

Les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Manche avec des embarcations de fortune, au péril de leur vie, étant donné les conditions de navigation dangereuses sur la Marche et l'importance du trafic maritime. Cela s’explique notamment par la sécurisation renforcée des ports de ferries et des installations Eurotunnel.

Le plan d'action mis en place par la France prévoit donc un renforcement des patrouilles, un renforcement de la surveillance des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, mais aussi un renforcement de la surveillance des plages et un renforcement de la lutte contre les filières de passeurs.