Le navire humanitaire de l'ONG allemande Lifeline qui se trouve au large de Malte pourra accoster sur l'île méditerranéenne et l'Italie accueillera une partie des 233 migrants qui se trouvent à bord, a affirmé ce mardi le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

"L'Italie jouera son rôle et accueillera une partie des migrants à son bord, en espérant que les autres pays européens feront de même, comme certains d'entre eux l'ont déjà annoncé", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les divergences entre pays européens ont refait surface ces dernières semaines avec le refus du nouveau gouvernement italien et de Malte de laisser accoster l’Aquarius à bord duquel se trouvaient plus de 600 migrants.

Cet épisode a creusé le fossé entre les partisans d'une ligne dure que sont la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne et défenseurs d'une solution européenne, à l'image de la chancelière allemande Angela Merkel et d'Emmanuel Macron.