Mort de Mikhaïl Gorbachev : Jacques Attali salue celui qui a voulu "transformer une dictature en démocratie"

"Mikhaïl Gorbatchev restera dans l'histoire comme l'homme qui a tenté de transformer une dictature en démocratie", réagit ce mardi sur franceinfo l'ancien conseiller spécial de François Miterrand, Jacques Attali, après la mort du dernier dirigeant de l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev, est décédé mardi en Russie, d'une "grave et longue maladie" à l'âge de 91 ans, a indiqué l'Hôpital clinique central où il était soigné. L'ancien chef d'État avait dirigé l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) de 1985 à sa dissolution, en 1991.

Jacques Attali l'a rencontré en compagnie de François Miterrand, quand ce dernier était ministre de l'Agriculture et se souvient "d'un homme vraiment libre à l'égard de l'ancien système. Il avait vraiment choisi une voie qu'il avait murie, qui était celle de maintenir le système de propriété collective et de l'Union soviétique mais d'installer un système démocratique, de progressivement faire disparaître la peur et de ne plus tirer sur la foule."

Considéré comme l'artisan de la fin de la Guerre Froide, Mikhaïl Gorbatchev avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1990. "Peu de gens ont autant mérité que lui le prix Nobel de la paix, souligne Jacques Attali. Il a véritablement tout fait pour cela. La chute du mur de Berlin n'est rien. C'est lui qui l'a faite. À partir du moment où en août 1989, il ordonne au Premier ministre hongrois Miklos Németh d'ouvrir la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, tous les Allemands de l'Est peuvent passer en Allemagne de l'Ouest et la chute du Mur était déjà une réalité."