À Moscou, les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev a minima, sans Vladimir Poutine

Grande figure politique du XXe siècle, dernier président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans des suites d'une "longue et grave maladie", annonçait le mardi 30 août l'hôpital où il était soigné. Ses funérailles ont lieu ce samedi à Moscou dans une cérémonie a minima, sans Vladimir Poutine et sans jour de deuil national.

Gorbatchev a marqué l'Histoire en précipitant, malgré lui, la disparition de l'empire soviétique en 1991. Il avait lancé une vague de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique confrontée à de graves crises. Salué en Occident comme un homme de paix, l'ancien président est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique et économique qui ont suivi la chute de l'URSS.

Signe de désaffection du pouvoir russe, aucun jour de deuil national n'a été annoncé après l'annonce du décès de Gorbatchev. L'absence de Vladimir Poutine est justifiée par le Kremlin par un "emploi du temps" chargé. Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, est le seul dirigeant étranger présent à la cérémonie. Quelques centaines de personnes font néanmoins la queue ce samedi matin, devant la Maison des syndicats à Moscou, où le cercueil a été exposé, pour lui dire adieu.

Après la cérémonie, l'ancien président doit être enterré au cimetière de Novodievitchi, à côté de son épouse Raïssa Gorbatcheva, morte en 1999 et dont il était très proche.