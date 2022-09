Mission Artémis 1 : après le faux départ, nouvelle tentative de décollage vers la Lune

La seconde tentative sera-t-elle la bonne ? La méga-fusée Artémis 1 de la Nasa doit décoller ce samedi 3 septembre à 20h17, heure française, vers la Lune. Son départ avait été annulé lundi 29 août à cause d’un problème sur un des moteurs.

Le décollage de la méga-fusée Artémis 1 vers la Lune est reprogrammé par la Nasa ce samedi 3 septembre. Décollage prévu à 14h17 à Cap Canaveral, en Floride (20h17 heure française). La fusée aurait dû décoller six jours avant, le lundi 29 août, mais son départ avait été annulé à cause d'un problème sur un des moteurs. L'objectif de cette "mission Lune", un test grandeur nature sans équipage, est d'y renvoyer des hommes avant la fin de la décennie.

Les dizaines de milliers de spectateurs, déçus lors du faux départ de la fusée, espèrent cette fois voir leur attente récompensée par l'impressionnant spectacle du baptême de l'air de l'engin orange et blanc, cinquante ans après le dernier vol d'Apollo. En cas de besoin, la Nasa a déjà précisé que le décollage serait possible dans les deux heures qui suivent l'horaire programmé. Mais d'ors et déjà, les nouvelles sont rassurantes : les conditions météo sont favorables à 60% au début de cette fenêtre de tir, puis s'améliorent peu à peu jusqu'à 80%.

"Notre équipe est prête, elle est meilleure à chaque tentative", a déclaré vendredi Jeremy Parsons, responsable des équipements au sol au centre spatial, alors que qu'au moins 400.000 personnes sont attendues pour admirer le décollage, en plein week-end prolongé aux Etats-Unis.