Mission hors normes pour les Pompiers tourangeaux de l'urgence internationale sur la route de l'exil ukrainien

Habitués à intervenir sur des catastrophes naturelles, les pompiers tourangeaux de l'urgence internationale sont venus en aide à des réfugiés de guerre. Distribution de vêtements, produits d'hygiène et de jouets pour redonner un sourire à ces femmes et enfants ukrainiens qui ont fui leur pays.

Seize camions et 250 tonnes de vêtements, jouets, produits d'hygiène et de santé acheminées aux frontières de l'Ukraine. C'est l'impressionnant défi logistique et solidaire réalisé ce mois-ci par les Pompiers de l'urgence internationale.

Invité de France Bleu Touraine ce lundi matin, Aurélien Berger, pompier en Indre-et-Loire, était l'un des chefs de mission mobilisés en Moldavie pour cette association des pompiers de l'urgence internationale. Rentré en Touraine fin de semaine dernière, lui et son équipe avaient installé leur service d'aide aux réfugiés à Palanca, une ville moldave à la frontière ukrainienne, transformée en camp de transit pour des milliers de femmes et d'enfants à seulement 50 kilomètres d'Odessa. Arrivés en mini-bus depuis l'Ukraine, ils partaient ensuite pour la capitale moldave et l'Union européenne.

"C'était compliqué mais à la fois chaleureux humainement parlant de voir tous ces gens arrivés dans ce camp et en repartir avec quelques dons que les Français et les Tourangeaux ont fait. Via des interprètes, on a pu discuter avec eux et on s'est rendu compte qu'ils étaient psychologiquement très impactés. Puisque quelques heures seulement avant de nous voir et de passer la frontière, ils entendaient encore des missiles au-dessus d'eux.

C'était formidable de les voir jouer entre eux, de les entendre nous dire merci et de les voir retrouver le sourire. Quelques heures plus tôt, ils entendaient encore des missiles au-dessus d'eux

Sur cette base, on avait notamment des cartons de jouets et les enfants venaient pour s'amuser entre eux. Et c'était formidable de voir ça ! De les entendre tous nous dire merci, de les voir retrouver le sourire. Mais quelque part, merci à tous d'avoir participé à cette collecte" (collecte organisée quelques jours après le début du conflit en Indre-et-Loire mais aussi dans le Limousin et en Normandie).

"Demain, si on me dit de repartir, je repars parce que c'est vraiment riche d'émotions. Et je remercie au passage toute ma chaîne de commandement (Aurélien Berger est pompier volontaire à Manthelan et professionnel à Amboise) qui m'a permis de me libérer et tous ceux qui m'ont remplacés. Parce qu'on le fait à titre bénévole."