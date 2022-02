Mobilisation pour l'Ukraine à Bastia : "Tout signe de soutien est important"

Plus d'une cinquantaine de personnes se sont réunies à Bastia ce dimanche 27 février pour manifester leur soutien au peuple ukrainien. Dans la foule, on trouve des Bastiais, choqués par les événements, mais aussi des Ukrainiens, touchés par ce rassemblement.

Place Saint-Nicolas, le dimanche matin. Entre les étals et les gamins qui courent, une foule compacte, réunie ce dimanche en soutien au peuple Ukrainien. Parmi eux, une petite dizaine de ressortissants, drapeau bleu et jaune serré sur les épaules.

Des proches restés en Ukraine

Quand elle parle de son pays natal, Elena a les larmes aux yeux. "On a besoin de beaucoup de soutien et beaucoup plus fort, mais tout signe est très important pour le peuple Ukrainien qui est délaissé." Sa famille et ses amis sont encore sur place. "_Personne n'est en sécurité_, je prends des nouvelles toutes les 15 minutes"

Dans la foule, une femme retire ses lunettes de soleil. Derrière, ses yeux sont embués de larmes. Elle explique que son fils est retourné en Ukraine pour se battre contre les Russes. Depuis, elle n'a pas de nouvelles de lui.

"C'est sur notre conscience"

Mariya connaît aussi cette inquiétude constante. Toute sa famille est sur place : "Ma vie s'est arrêtée. Je veux vraiment qu'on les aide au maximum, explique-t-elle, déterminée. C'est sur notre conscience." Et elle insiste "Mes états d'âme on s'en fiche. C'est leur vie qui est compliqué et je veux donner mes forces, mon temps, c'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas aller sur place, je ne peux pas les extraire magiquement".

En Corse depuis plusieurs années, elle est touchée par les mobilisations en faveur de son pays : "J'ai eu une réaction de mon père qui lit mes publications sur les réseaux. Il me dit que ça lui fait très chaud au cœur de penser qu'on n'est pas seuls".

Plus d'une cinquantaine de personnes se sont réunies ce dimanche à Bastia en soutien au peuple Ukrainien © Radio France - Mathilde Ansquer

Un peu plus loin dans la foule, Valentina, Ukrainienne elle aussi dit son émotion : "Je connais beaucoup de corses qui ont proposé une aide financière qui sont près à accueillir des Ukrainiens, ça me touche beaucoup."

Une cinquantaine de personnes réunies

Dans la foule, certains sont là en famille. "Je suis venue avec mon mari et mes deux enfants, explique une Bastiaise. On a essayé d'expliquer à la petite ce que c'était que la guerre, avec des mots adaptés. Et c'est important de leur montrer dès le plus jeune âge qu'il faut se mobiliser, c'est ça être citoyen."