En catalogne, les grandes villes ne sont pas les seules à réagir après l'arrestation de la Carles Puigdemont en Allemagne. Dans les montagnes catalanes de la Cerdagne, on s'organise aussi.

Les indépendantistes ont mis en place ce qu'ils appellent la semaine de la dignité. Depuis dimanche et pendant au moins 7 jours, un action "coup de poing"est organisée tous les soirs, notamment à l'initiative des Comités de défense de la République (CDR), un mouvement issu de la gauche radicale.

Une action tous les soirs

Dimanche soir par exemple, ces indépendantistes étaient quelques 300 à bloquer la route frontière entre la France et l'Espagne entre les communes de Puigcerda et Bourg-Madame. Aucune voiture n'a pu passer pendant plus de deux heures.

Lundi soir l'action s'est déroulée dans une toute petite commune : Bellver de Cerdanya, perchée à plus de 1000 mètres d'altitude. Les manifestants ont bloqué pendant une heure et demi la route nationale qui permet d'accéder à la Principauté d'Andorre. Une longue file de voiture s'est formée à l'entrée du village.

Nous bloquons parce que l'Espagne est en train de confisquer notre démocratie avec le soutien actif de l'Allemagne et de l'Europe. Nous demandons la libération de notre président élu Carles Puigdemont.

Ici, contrairement à ce qu'on a vu dimanche dans le centre de Barcelone, pas de violence. Le mot d'ordre est de bloquer dans le calme. Mais la colère est bien visible sur la plupart des visages.

Les voitures bloquées à l'entrée du village © Radio France - Sébastien Berriot

Chez beaucoup d'indépendantistes, le sentiment de haine est monté d'un cran après l'arrestation de l'ancien président catalan.

Même si les Comités de défense de la République ne sont généralement pas d'accord avec la politique centriste que Carles Puigdemont menait lorsqu'il était à la tête de la Généralitat de Catalogne, aujourd'hui, peu importe. L'ancien président est devenu un symbole. Le symbole à défendre.

Ce mardi soir, les manifestants bloqueront à nouveau la frontière à Puigcerda.