"Mon âme est en Ukraine" : réfugiée chez son fils à Valence, Tetiana a survécu à Marioupol

TEMOIGNAGE - Tetiana a 70 ans. Elle a passé près d'un mois et demi sous les bombardements russes à Marioupol, mais elle en a réchappé. Elle a réussi à fuir la ville martyre, en passant par la Russie et l'Estonie, pour rejoindre la France et Valence, où vit son fils.

Elle est soulagée maintenant. "Il fait chaud à Valence, c'est confortable. Mais mon âme est en Ukraine". Le fils de Tetiana, Eugène, vit à Valence avec sa femme et sa fille. Il traduit ce que raconte sa mère, rescapée des bombardements de Marioupol. Tetiana a le regard doux et calme. Elle est mince, dans sa chemise à carreaux ouverte. Elle est assise à la table de la cuisine et accepte de revenir sur son périple et sur les horreurs de la guerre.

De l'Ukraine à la Russie, de la Russie à l'Estonie

Elle a réussi à quitter Marioupol le 20 mars, à bord d'un petit convoi de bus de civils mis en place par les Russes. Une fois la frontière franchie, elle a la chance de pouvoir prévenir des proches, qui vivent dans cet oblast de la Russie. De là, elle peut enfin contacter son fils, sans nouvelles d'elle depuis 16 jours. "Je l'ai vu, elle était maigre, elle regardait nulle part. Elle a essayé de sourire, mais c'était un sourire effrayant" s'inquiète-t-il. Eugène, à l'aide d'amis sur place en Russie et en Estonie, organise son retour.

Quand j'ai quitté Marioupol, j'ai essayé de ne pas regarder les trous dans les immeubles, les corps partout

Commence son périple. Plus de 1700 kilomètres en train parcourus jusqu'à Saint-Pétersbourg, où l'attendent d'autres gens de confiance. Puis le bus jusqu'en Estonie - donc en Union Européenne, où des amis peuvent l'accueillir. "J'étais inquiet pour la traversée de la frontière, je me suis demandé ce qu'il pouvait arriver à une dame de 70 ans, je ne savais pas si elle avait signé des papiers en Russie qui l'empêcherait de passer" se souvient Eugène. Finalement, elle passe la frontière à pied, et retrouve ses amis.

En Estonie, Tetiana a pu faire une pause, prendre une douche. Tout est prêt pour qu'elle prenne l'avion direction la France, mais son certificat de vaccination est resté à Marioupol. Elle fait un test PCR. Elle est positive au Covid. Encore une semaine d'attente. Elle finira par atterrir à Lyon-Saint-Exupéry le 11 avril.

Une rescapée des bombardements

Au début des bombardements, Tetiana pensait que ça ne durerait pas, comme ça avait été le cas en 2015. Elle quitte son appartement, à l'est de la ville, pour rejoindre sa nièce dans le centre. Puis la famille repart dans un endroit plus sûr.

Mais début mars, les bombardements s'intensifient. Tetiana ne parle plus seulement de bombes lâchées par des avions qui survolent la ville, mais de "roquettes qui arrivent à l'horizontale" dans les immeubles. Très vite, plus de gaz, plus d'électricité. La famille se sépare. Tetiana se retrouve au milieu de tout un groupe de rescapés comme elle. "On a coupé les quelques arbres dans la rue pour faire du feu et se chauffer. On cuisinait tous ensemble, dehors". Un missile frappe tout près du groupe. Deux hommes ont le réflexe de la pousser par terre, elle s'en sort indemne. Ce jour-là, il y a des morts et des blessés.

Les morts font partie du quotidien. Elle évoque un voisin dont le corps "reste à l'entrée de l'immeuble pendant cinq jours, parce qu'il fait trop froid pour creuser un trou et l'enterrer". Elle finit par se terrer avec d'autres dans un sous-sol. Ils sont jusqu'à 200 personnes, blottis dans la pénombre. Les bombardements ne cessent pas. Elle restera onze jours sous terre.

Les gens enterrent les corps dans les jardins, là où ils vivent

Contre toute attente, c'est un militaire russe qui va représenter le salut. Un homme qui survit au sein du groupe de Tetiana porte sur son dos sa mère gravement blessée par un bombardement, jusqu'à un hôpital. Le militaire lui indique que des bus partent pour la Russie avec des civils.

Les soldats russes avaient disposé des bonbons sur une table pour les enfants...j'ai trouvé ça cynique

Tetiana s'en va, avec une veste d'hiver, une chemise et un petit sac pour ses papiers d'identité. C'est tout. Elle marche sept kilomètres jusqu'à un checkpoint, avec d'autres, pour trouver ce bus. Nous sommes le 20 mars. Une première étape dans un village, entassés pour la nuit dans une école. Une seconde pour passer la frontière et rejoindre la Russie, dans une ville à quelques kilomètres. "Les soldats russes avaient disposé des bonbons sur une table pour les enfants transportés dans le bus...j'ai trouvé ça vraiment cynique" se remémore-t-elle, les larmes aux yeux.

Aujourd'hui, Tetiana imagine un jour rentrer. Mais quand ? Elle souhaite ardemment la victoire de l'Ukraine. Ici à Valence, "je m'occupe de ma petite fille, je me promène, je cuisine". Elle suit les nouvelles de l'Ukraine. Un peu trop selon Eugène, "ce n'est pas qu'il faut oublier, mais chaque fois qu'elle prend le téléphone, c'est un choc pour elle". Lui n'est pas persuadé qu'elle rentrera vite en Ukraine. Il sait surtout qu'il ne reste rien de Marioupol, où sa mère est née et a toujours vécu.