Monaco annonce une fréquentation en forte hausse lors du Grand-Prix de Formule 1

C'est un grand cru ! Selon Monaco. Le bilan du dernier Grand-Prix de Formule 1 est largement positif avec une hausse du nombre de visiteurs sur la fin de semaine du mercredi 25 au lundi 30 mai 2022. Plus de 100.000 voyageurs arrivés en train et des milliers de passagers en hélicoptères et en bateaux