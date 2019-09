Mondiaux de Voltige à Châteauroux : entre 140 000 et 150 000 spectateurs !

Châteauroux, France

Douze mille personnes dans les rues du centre ville de Châteauroux le vingt deux août dernier pour donner le coup d'envoi de dix jours de compétition. Soixante et un pilotes et leur délégation représentant dix huit nationalités ont été salués par une majorité de Castelroussins. Cette présentation des pilotes avec le passage de la patrouille de France pour saluer et lancer ces championnats du Monde de voltige aérienne a donné le ton à cette semaine exceptionnelle en cette fin du mois d'Août à Châteauroux. Sportivement, la délégation Française a tout raflé la preuve. Lionnel Vanel, le benjamin des ces championnats du Monde, à 29 ans, a décroché son premier titre. Il a remis ça par équipe.

Aude Lemordant sacrée championne du Monde pour la 3ème fois ! - WAC2019

Aude Lemordant s'est adjugée excusez du peu, son troisième titre de championne du Monde. Et enfin les tricolores par équipes ont été décrochés le titre suprême devant les Etats-Unis et la Russie.

La célèbre patrouille de France célèbre dans le monde entier a ravi les 70 000 spectateurs (estimation) présents à Châteauroux. - WAC2019

Et neuf jours plus tard, lors de la clôture de ces mêmes championnats du Monde 70 000 passionnés ou tout simplement curieux, selon les organisateurs se sont déplacés le samedi après-midi pour un meeting aérien qui restera dans les anales avec bien sur la présence de la célèbre Patrouille de France. Loïc Logeais le directeur technique national auprès de la fédération française aéronautique dresse un bilan plus que positif : "

Loïc Logeais : "Le président de la commission internationale de voltige n'avait pas vu un tel plateau depuis 1998 !"

Le président de la CIVA autrement dit de la commission internationale de voltige aérienne de la fédération internationale, on avait pas vu un tel plateau depuis 1998. je suis ravi aussi de l'accueil de la population de Châteauroux. Les pilotes étrangers ont vraiment apprécié de voler devant autant de personne. Si vous voulez il n'y a pas le même engouement par exemple en Afrique du Sud. Il y a deux ans il n'y avait que trente sept pilotes. Alors bien sur en terme de chiffres nous pouvons dans un premier temps uniquement donner une estimation : Entre 90 et 95000 passages ont été enregistrés pendant les 10 jours de compétition plus les 70 000 le samedi après-midi pour la clôture de ces championnats du Monde en présence de la patrouille de France. _Les estimations donc tournent autour de 140 à 150 000 spectateurs contre 120 voir 130 000 spectateurs pour l'édition 2015_." Comme il y a quatre ans, Châteauroux a été la capitale Mondiale de la Voltige Aérienne et les quatre vingt bénévoles qui ont œuvré peuvent en être fiers. Ces championnats du Monde de voltige aérienne ont lieu tous les deux ans. En 2021 c'est un peu tôt pour déposer une nouvelle candidature mais pour 2023 tout est permis.