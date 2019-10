Montbéliard : rassemblement de soutien au peuple kurde ce samedi

Un collectif d'une dizaine de membres, organisations syndicales et partis de gauche, appelle ce samedi à un rassemblement de soutien au Kurdes ce samedi à 15h, rue piétonne à Montbéliard.

Montbéliard, France

Un collectif de solidarité avec le peuple kurde vient d'être créé à Montbéliard, alors que se poursuit l'offensive d'Ankara contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie. Dans un communiqué, il appelle à un rassemblement de soutien ce samedi 12 octobre à 15h, parvis des droits de l’Homme, rue piétonne Montbéliard.

"Une fois de plus le peuple kurde est trahi et menacé dans son existence même", écrivent les membres de ce collectif. (Association culturelle kurde du pays de Montbéliard, CGT, collectif L’humain d’abord, EELV, Ensemble !, France Insoumise, FSU, MJS, NPA, PCF et PS).

Nous demandons la garantie d'accès de l'aide humanitaire à la région

Le collectif exige "l’arrêt de l’agression et le retrait de l’armée turque; l’interdiction de l’espace aérien concerné à l’armée turque; la création d’une zone de sécurité pour les Kurdes du Rojava; la garantie d’accès de l’aide humanitaire à la région et des sanctions de la France et de l’Union Européenne contre la Turquie d’Erdogan si l’agression ne cesse pas immédiatement".

Lancée mercredi, l'offensive turque en Syrie cible des secteurs tenus par la principale milice kurde de Syrie, les Unités de protection du peuple (YPG) et provoque la fuite de milliers de civils. Considérée comme "terroriste" par Ankara, cette milice est soutenue par les Occidentaux car elle constitue le fer de lance de la lutte contre les jihadistes de l'Etat Islamique.

