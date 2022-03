Montfort communauté : Mobilisation en un temps record pour l'Ukraine

A Iffendic, dans la salle des mariages de la mairie, les cartons s'accumulent et c'est le branle-bas de combat. Les bénévoles du club des retraités d'Iffendic se sont mobilisés très vite "on m'a appelé jeudi après-midi alors qu'on jouait au scrabble et j'ai dit à mes copines de venir" raconte Marie-Thérèse Jan présidente du club des retraités "maintenant, on est au moins cinq femmes et hommes à regrouper les cartons et les transporter dans le camion".

Cela fait mal de voir ces femmes qui sortent de la maternité avec des bébés, c'est terrible. On ne sait pas où elles vont aller - Marie-Thérèse Jan présidente du club des retraités d'Iffendic

Trois camions acheminés

Les huit communes de Montfort communauté sont sur le pont. "Les commerçants ont été sollicités dans l'urgence" explique Christophe Martins, maire d'Iffendic et président de Montfort communauté "je suis allé voir deux ou trois commerces pour fabriquer des drapeaux et faire une collecte et tout s'est mis en place très vite sans problèmes".

Il y a une véritable émotion et donc une mobilisation exceptionnelle - Christophe Martins, maire d'Iffendic

Avant leur regroupement en mairie, c'est G 20 , la supérette d'Iffendic, qui centralise les dons des particuliers et depuis mercredi, ça n'arrête pas. Trois camions ont déjà été chargés en deux jours. Les collectes sont acheminées au local de la protection civile à Betton, près de Rennes avant de partir en Pologne ou en Roumanie.