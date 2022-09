Mort d'Elizabeth II : "À chaque fois qu'elle venait à Arromanches, elle revenait sur ses terres", dit le maire

La reine d'Angleterre est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans. Pour commémorer le Débarquement du 6 juin 1944, Elizabeth II est venue quatre fois en Normandie en l'espace de trente ans : 1984, 1994, 2004 et 2014.

Marcel Bastide, l'actuel maire d'Arromanches et élu de la commune depuis quarante ans, était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin. Il a réagi à la disparition de la reine d'Angleterre qui est venue à Arromanches pour les différents anniversaires de la Libération.

France Bleu Normandie : Quel est le lien entre Arromanches et la reine Elizabeth II ?

Marcel Bastide : Arromanches, c'est le port artificiel du Débarquement. Le port britannique a eu des dizaines de milliers de vétérans qui sont venus depuis le débarquement le 6 juin 1944. La reine d'Angleterre est venue plusieurs fois en 1984, en 1994, en 2004 mais pas en 2014. Cette année-là, on avait envoyé comme d'habitude une lettre d'invitation et elle nous avait répondu très gentiment qu'elle était désolée, qu'elle nous remerciait, mais qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait déjà accepté une invitation du président de la République. Elle avait ajouté dans sa lettre une petite phrase très sympathique qui nous avait beaucoup ému en disant : "Si vous voulez vous pouvez demander au prince William et à Kate Middleton de me représenter". Ce qui avait été fait et cela avait été absolument magique.

Quel est votre souvenir d'Elizabeth II ?

Je me souviens, j'ai été en contact avec elle deux fois en 1984 et en 2004. Elle était très souriante, très agréable, il y avait quelque chose de magique. Mais aussi, quand vous vous rapprochiez d'elle et que vous étiez à moins d'un mètre d'elle, elle vous regardait. Et là, son regard devenait inquisiteur, très perçant. C'était très impressionnant. C'est quelque chose qui est rarement observé par les commentateurs mais moi, j'ai ressenti cela par deux fois : ce regard qui est direct et se braque en quelque sorte sur vous. Et elle vous analysait... comme si c'était très curieux.

Un charisme exceptionnel ?

Tout à fait. Elle dégageait beaucoup de calme et de gentillesse. C'était ressenti par la planète entière.

Que va faire la ville d'Arromanches pour rendre hommage à Elizabeth II dans le cadre des obsèques et des célébrations qui vont avoir lieu de l'autre côté de la Manche ?

On va en discuter ce matin. On ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Je vais contacter la nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne à Paris qui est très sympathique avec nous. Et puis on va voir ce qu'on peut faire mais on est à la disposition. À chaque fois qu'elle venait à Arromanches, il y avait ce petit sentiment qu'elle revenait ses terres (en tant que duchesse de Normandie, ndlr). C'était émouvant.

Craignez-vous que les liens se distendent après le décès de la reine d'Angleterre ?

Absolument pas. Arromanches, c'est pratiquement un village anglais situé dans les plaines du 6 juin. Il y a eu. Là aussi, il y a une magie entre les habitants, les vétérans et leurs familles qui se sont installées.

Et votre sentiment sur le nouveau roi Charles ?

À ma connaissance, moi qui suis élu depuis 40 ans, le prince Charles n'est jamais venu. La reine Elizabeth II s'arrangeait personnellement pour venir et le prince Charles était à Bayeux, à Bénouville sur d'autres sites du Débarquement. Et donc on serait très heureux évidemment de l'accueillir s'il le souhaitait.

