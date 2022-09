Mort d'Elizabeth II : Charles III et William saluent la foule venue faire la queue pour voir le cercueil

Charles III et le prince héritier William se sont offert un bain de foule surprise, ce samedi, pour remercier les Britanniques faisant la queue à Londres dans le but de se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II.

Le roi Charles III et son héritier le prince William ont fait une apparition surprise, ce samedi, pour saluer les dizaines de milliers de personnes qui affrontent des kilomètres de queue pour s'incliner devant le cercueil d'Elizabeth II avant ses funérailles lundi. Le temps d'attente dans la file qui longe la Tamise dépassait 16 heures samedi après-midi.

Accompagné du prince William, le nouveau souverain est venu pendant une vingtaine de minutes à la rencontre de la foule qui défile depuis mercredi soir. Il a échangé quelques mots et serré des mains, comme il l'a fait à plusieurs reprises lors de la tournée l'ayant emmené toute la semaine à travers les quatre nations constitutives du Royaume-Uni, de Belfast à Cardiff.

Sous les acclamations de "hip, hip, hourra" et les cris de "God save the King", Charles a marché le long d'une partie de la file d'attente, demandant à certaines personnes depuis combien de temps elles patientaient et si elles avaient assez chaud. "J'ai vu le roi ! Nos regards se sont croisés !", jubile Geraldine Potts-Ahmad, en larmes. "Il va devenir le meilleur roi", affirme la cinquantenaire, encore sous le coup de l'émotion.

Sous les cris de "I love you William!", le très populaire héritier du trône, resté plus longtemps, a remercié les gens dans le public, s'inquiétant pour l'état de leurs pieds.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une veillée des petits-enfants

Celui qui porte désormais le titre de prince de Galles se joindra ce samedi soir aux sept autres petits-enfants de la reine - dont son frère Harry - pour une veillée du cercueil de la défunte reine, surmonté de la somptueuse couronne impériale. En retrait de la monarchie depuis son départ fracassant en Californie, Harry pourra exceptionnellement porter l'uniforme. C'était le cas vendredi soir pour son oncle Andrew (voir photo ci-dessous), devenu un paria depuis un scandale sexuel, lors de la "veillée des princes" réunissant les quatre enfants d'Elizabeth II - Charles, Anne, Andrew et Edward.

Les quatre enfants de la reine Elizabeth II vendredi lors de la "veillée des princes". © AFP - Daniel LEAL

Le public a jusqu'à lundi matin 06H30 (05H30 GMT) pour rendre un dernier hommage à la souveraine. "C'était si émouvant, avec une ambiance vraiment agréable, paisible et calme. La queue a été longue mais ça avait des airs de célébrations. On s'est fait de supers amis", confie à l'AFP Jenna O'Sullivan, 36 ans, après une attente de 14 heures pour enfin voir le cercueil. "C'était très digne, d'un calme absolu. Le fait que l'on puisse se concentrer, sans que personne ne brandisse les téléphones, c'était tellement agréable", souligne Alison Whitham, 54 ans.

Un incident à signaler dans les hommages continus : un homme a été arrêté vendredi soir après avoir quitté la queue et s'être approché du cercueil, ont rapporté les autorités.

Ballet diplomatique pour Charles

Avant les obsèques grandioses à l'Abbaye de Westminster, Charles III devait recevoir ce samedi les Premiers ministres des 14 royaumes du Commonwealth, dont Justin Trudeau (Canada), Jacinda Ardern (Nouvelle-Zélande) et Anthony Albanese (Australie).

Les dirigeants de l'organisation, à laquelle Elizabeth II était très attachée mais qui est secouée par les tentations républicaines de certains membres, dans les Caraïbes notamment, devraient avoir l'occasion d'aller se recueillir devant le cercueil. Dimanche après-midi, Charles III accueillera les chefs d'Etat invités aux funérailles pour une réception. Quelque 2.000 invités, dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier, de têtes couronnées, mais aussi d'anonymes décorés pour leur engagement associatif, assisteront à la cérémonie. Le président américain Joe Biden s'est envolé dans l'après-midi (heure de Paris) vers Londres.

La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, l'empereur du Japon, ou encore le président français Emmanuel Macron sont également attendus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix