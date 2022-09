Mort d'Élizabeth II : des Anglais rendent hommage à leur reine au pub de Couptrain, dans le Nord-Mayenne

La reine Élizabeth II est décédée ce jeudi après-midi dans son château de Balmoral, en Écosse, elle avait 96 ans. Pour de nombreux Britanniques, la peine est immense, comme c'est le cas à Couptrain, dans le Nord-Mayenne, où des Anglais se sont réunis au pub The Famous Knight.

Plusieurs anglais se sont rassemblés au pub The Famous Knight de Couptrain, dans le Nord-Mayenne.

Elle a régné pendant plus de 70 ans sur l'Angleterre et sur de nombreux pays, la reine Elizabeth II est morte ce jeudi après-midi à l'âge de 96 ans. La communauté britannique, très présente en Mayenne, est en deuil. Ils étaient une quinzaine réunis au pub The Famous Knight à Couptrain, dans le Nord-Mayenne, à pleurer celle que beaucoup considérait comme une icône.

"C'est la fin d'une époque"

Attablée avec des amis, qui lui glisse quelques mots pour la soutenir, Miranda a du mal à croire à la mort de sa reine. "J'ai parlé avec ma sœur toute la journée, je suis si triste, on a pleuré toute la journée, c'était une femme fantastique, je suis dévastée", soupire-t-elle, "elle était vraiment âgée mais sa mère avait vécu plus longtemps, j'espérais qu'elle vive 100 ans, mais elle n'a pas tenu".

Pour Jane Skews, la propriétaire du pub The Famous Knight, "ça a été un choc, même si elle était malade depuis longtemps et très âgée", commence-t-elle, "parce que pendant toute ma vie c'était la reine Élizabeth, je n'ai jamais connu un autre roi ou reine, c'est bizarre, c'est la fin d'une époque".

"La mère de la patrie"

Pour Andréa, au comptoir avec des amis, c'est un peu une partie de la famille qu'elle a perdu. "Je suis très triste, c'est un triste jour pour le Royaume-Uni mais aussi pour tout le monde partout dans le monde, elle était la mère de la patrie en quelque sorte, confie-t-elle. J'aimerais aller aux funérailles si j'en ai la possibilité mais je ne pense pas que ce sera possible".

Dorby, lui, estime qu'à 96 ans, c'était déjà beaucoup . Lui était préparé au décès de cette reine qui "a fait un bon boulot". "Mon premier souvenir, en tant qu'enfant, était le couronnement de la reine, elle était ma reine donc je suis très triste", réagit de son côté Beverly, marqué lui aussi par la disparition de la reine. "Elle était la mère de la patrie, il y a eu beaucoup de Premier ministres bons ou moins bons mais elle, elle a été la seule figure iconique pour moi et sûrement pour beaucoup d'autres gens".