Mort d'Elizabeth II : "Elle était majustueuse", raconte Patricia, qui a vu la reine à Vimy en 2007

La mort de la reine Elizabeth II, décédée jeudi à 96 ans, suscite une grande émotion dans les Hauts-de-France. Il faut dire que la souveraine britannique est venue à plusieurs reprises dans la région. La toute première fois, c'était en 1957 lors de son premier voyage officiel en France. Elizabeth II a passé une journée à Lille et Roubaix. La reine d'Angleterre est revenue en 1994 pour inaugurer le tunnel sous la Manche près de Calais.

Sa dernière visite officielle dans la région, c'est le 9 avril 2007. La reine Elizabeth II participe au 90e anniversaire de la bataille de Vimy et inaugure le mémorial canadien entièrement rénové. C'est une cérémonie fastueuse à laquelle assiste Patricia, une auditrice de France Bleu Nord.

Entre 15 000 et 20 000 personnes ont investi le site canadie de VImy et rendent hommage aux milliers de soldats venus mourir loin de chez eux en ce mois d'avril 1917. La reine Elizabeth II et le prince Philip président la cérémonie. Une minute de silence est observée, brisée par le son des cornemuses et de la musique militaire.

Lors de cette journée de commémoration, près de 10 000 porteurs de flambeaux s’étaient alignés sur 22 kilomètres pour matérialiser la ligne de front telle qu’elle existait le 9 avril 1917.

La reine Elizabeth II lors de l'inauguration du mémorial canadien de Vimy restauré, le 9 avril 2007 © AFP - Philippe Huguen

"Je ne pensais pas qu'elle allait provoquer en moi une telle émotion"

"J'étais venu surtout pour voir la beauté et le faste. La reine d'Anglerre était présente. Elle était venue avec des chevaux anglais, des cornemuses écossaises. Il y avait tout un faste qui l'entourait et je pensais pas que ça allait provoquer en moi une telle émotion, mais le fait de tendre le bout des doigts pour qu'elles les effleure à son passage. J'ai fait comme tout le monde. J'ai tendu les doigts et ça m'a fait quelque chose. Je ne suis pourtant pas anglais. Mais c'était tellement une grande dame", a raconté Patricia sur France Bleu Nord

L'autre souvenir que gardera cette habitante de Labourse dans le Pas-de-Calais, ce sont les tenues de toutes les couleurs que portait la reine Elizabeth II. "Je retiens la dignité avec laquelle elle parvenait à porter les couleurs. Elle pouvait être vêtue de n'importe quelle couleur, elle restait tellement digne, tellement chic. Elle aurait pu en remontrer à tous les grands de la mode. Elle était le mannequin numéo 1 qui ait jamais existé. Elle était majestueuse", a confié cette fidèle auditrice à Pascal Toth.