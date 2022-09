Mort d'Elizabeth II: "Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup la ville de Bayeux", confie le maire Patrick Gomont

Buckingham Palace a annoncé jeudi soir le décès de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans. Duchesse de Normandie, elle avait un lien particulier avec la région.

Pour commémorer le Débarquement du 6 juin 1944, Elizabeth II est venue quatre fois en Normandie en l'espace de trente ans : 1984 (Utah Beach), 1994 (Omaha Beach), 2004 (Arromanches) et 2014 (Bayeux et Ouistreham).

Invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin, Patrick Gomont le maire de Bayeux a réagi à la disparition de la reine d'Angleterre qui est venu à plusieurs reprises dans la ville pour les différents anniversaires de la Libération et qu'il a accueillie en 2014.

France Bleu Normandie : Bayeux et Elizabeth II se connaissaient depuis combien de temps ?

Patrick Gomont : C'est une vielle histoire. Le cimetière britannique situé à Bayeux est le plus important de la Seconde Guerre mondiale en France. La famille royale vient régulièrement aux cérémonies commémoratives et la reine d'Angleterre est venue à quatre reprises à chaque dizaine anniversaire (1984, 1994, 2004 et 2014, ndlr). Nous l'avons rencontrée, toujours dans des tenues très colorées, toujours avec le sourire. C'est un événement, un sentiment de tristesse pour la population bayeusaine.

Quelle impression vous donnait-elle ?

C'était quelqu'un de charmant, qui parlait correctement le français et qui n'hésitait pas à serrer la main et à discuter. Elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup la ville de Bayeux et venir à Bayeux était important pour elle et en profiter pour voir les plages du Débarquement.

Était-elle austère comme dit sa réputation ?

Je n'ai pas ce sentiment parce que je l'ai vu sourire à plusieurs reprises et être très proche des vétérans, ce qui était à chaque fois assez impressionnant. Elle avait cette proximité, elle allait les voir de façon spontanée. Je pense qu'il y a vraiment un lien particulier avec la famille royale, donc non cette distance-là avec le peuple britannique, elle n'est pas celle qu'on entend forcément.

Qu'est-ce que la ville de Bayeux va faire pour rendre hommage à Elizabeth II ?

On a déjà pavoisé l'hôtel de ville. On va sûrement mettre un certain nombre de drapeaux aussi ailleurs sur la ville de Bayeux pour rendre un hommage à la reine et dire aux nombreux visiteurs britanniques qui viennent sur Bayeux que bien évidemment, nous avons eu une pensée pour la famille royale. Elle a été pour eux et qui aura sûrement un temps de recueillement. Mais vous savez que le deuil national va durer dix jours, donc est assez long. Donc je pense qu'on aura l'occasion de rendre hommage à plusieurs reprises à la reine Elizabeth.

Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un durcissement des relations entre la France et l'Angleterre avec la disparition de la reine à un moment ou il y a eu le Brexit, un moment ou la Première ministre affiche quelque distance par rapport à la France ?

Je n'en suis pas certain. Le nouveau roi Charles je l'ai rencontré à plusieurs reprises et la dernière fois nous avons discuté longuement. Il parle parfaitement le français et je pense qu'il aime aussi les Français. Donc je pense qu'il faut déconnecter ce que la famille royale peut penser de cette Première ministre qui a effectivement essayé de mettre un peu de braise sur les relations franco-britanniques.

Les 80 ans du Débarquement en 2024, ce sera un anniversaire différent sans Elizabeth II ?

Complètement. Parce que l'événement sera dans tous les esprits, comme elle venait de tous les tous les dix ans, avec une couleur verte, une élégance toute britannique. Elle sera dans les cœurs et dans les pensées de beaucoup, bien évidemment.

Elizabeth II à Bayeux le 6 juin 2014 © AFP - THOMAS BREGARDIS

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

- © Visactu - -