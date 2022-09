Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra lundi à Londres pour assister aux obsèques de sa mère, la reine Elizabeth II.

Mort d'Elizabeth II : Emmanuel Macron a appelé le roi Charles III et se rendra aux obsèques de la reine

Alors que le public peut depuis mercredi rendre un ultime hommage à la reine Elizabeth, dont le cercueil a été installé dans le Westminster Hall à Londres, Emmanuel Macron a appelé le roi Charles III pour lui présenter ses condoléances fait savoir la présidence française jeudi. Le chef de l'Etat a présenté "ses sincères condoléances au roi et lui a exprimé tout son soutien. Il a dit la tristesse des Françaises et des Français à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, et leurs pensées au peuple britannique".

"Le Président de la République a souhaité le plus grand succès au roi, et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu'ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète", a ajouté la présidence.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a également indiqué qu'il se rendra lundi à Londres pour assister aux obsèques de la reine. "Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II", a ajouté le chef de l'État dans un second tweet. Après une émouvante procession menée par ses enfants à pied, le cercueil de la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte jeudi dernier à 96 ans, est arrivé mercredi à Westminster, où le public pourra lui rendre un ultime hommage jusqu'à ses funérailles lundi, premières obsèques nationales depuis 1965 - celles de Winston Churchill.

