On a appris la mort d'Elizabeth II ce jeudi 8 septembre 2022. Le nouveau roi Charles III a qualifié jeudi, dans sa première intervention en tant que souverain, la mort de sa mère de "moment de très grande tristesse" ressentie "dans le monde entier" et jusqu'en Isère. Témoignages.

Mort d'Elizabeth II : "on est plus de quatre Britanniques sur cinq à n'avoir connu qu'elle dans notre vie"

Il y a ceux qui pleurent immédiatement à l'annonce de la mort d'Elizabeth II, ce jeudi soir, comme le Britannico-isérois John Diksa. Le président de l'association SOS Attitudes a pris la nouvelle de plein fouet. Nous l'avons joint vingt minutes après l'annonce du décès d'Elizabeth II. La voix brisée par l'émotion, il a décidé de partir immédiatement à l'église, sonner les cloches en hommage de sa souveraine. "On est plus de quatre Britanniques sur cinq qui n'ont connu que la reine dans notre vie" explique-t-il. Son premier souvenir d'elle, "c'était à l'école, parce que tous les matins, on devait chanter 'God save the Queen'. Donc pour moi, c'était quelqu'un qui était toujours, toujours là, toujours présente. À l'époque, c'était un peu comme ma grand-mère. Elle faisait partie de notre patrimoine. Ce serait difficile, je pense, de trouver dans le monde quelqu'un qui n'a pas la reine dans son coeur !" pleure-t-il.

"Ça me fait quelque chose", des Britanniques isérois sous le choc de la mort d'Elizabeth II. Copier

"Elle faisait partie de ma vie, pour moi, c'était un peu comme ma grand-mère"

Interviewée jeudi soir, Susan Blattès est elle aussi attristée, "vraiment nous sommes tristes ! Moi, je suis née en 1955, elle était déjà reine. Je n'ai jamais connu autre chose que la reine Elizabeth". Cette Anglaise vit depuis longtemps à Grenoble. Vice-présidente de l'Alliance Grenoble-Oxford, cette ancienne prof d'université, conclut "On se sent un peu orphelins !"

Veronica, elle, est abasourdie "Je suis anéantie, dévastée, très triste" énumère-t-elle, un peu sous le choc. "Je n'y croyais pas vraiment. On avait tendance à croire qu'elle était éternelle, qu'elle serait toujours là. À toute occasion, on la voyait. Sa présence était toujours rassurante, car la reine, c'est comme perdre un membre de sa propre famille" .

La reine est apparue en public pour la dernière fois, ce mardi, pour saluer la nouvelle première ministre. "Elle avait l'air fragile, mais pas plus. Elle avait les yeux qui brillent, comme toujours. Un grand sourire. Elle avait l'air normal. C'est une surprise. C'était quelqu'un de très solide, très rassurant" regrette-elle.

"Une force inamovible, qui a souvent inspiré"

Même William, cet Écossais croisé dans les rues de Grenoble, reconnait des sentiments mitigés, partagé entre "d'un côté, évidemment l'Écosse indépendante parce on a déjà un parlement, on a une banque qui fonctionne très, très bien. On est même producteur de pétrole. Concrètement, l'Ecosse n'a pas besoin de l'Angleterre, c'est l'inverse. Mais, en même temps, ma famille vient du Royaume-Uni. Il y a un attachement à cette reine parce qu'elle a toujours été là. Le Royaume-Uni sait que c'est une force qui a toujours été inamovible, qui a été très peu affaiblie, mine de rien à travers l'histoire, c'est ça qui a très souvent inspiré" reconnait-il.

Elisabeth régnait depuis 70 ans, une extraordinaire longévité à la tête de l'Angleterre, du Royaume-Uni et de quatorze autres états du Commonwealth et non des moindres : Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Soit un peu plus de 147 millions de sujets. C'est son fils Charles qui va lui succéder sous le nom de Charles III.