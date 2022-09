Mort d'Elizabeth II : il y a presque 30 ans, la reine inaugurait le tunnel sous la Manche près de Calais

La reine Elizabeth II s'est éteinte à 96 ans, a annoncé ce jeudi soir le Palais de Buckingham. Elle aura régné près de 70 ans et va laisser une empreinte indélébile dans l'Histoire et les mémoires.

La souveraine britannique est venue plusieurs fois en France. Elle a effectué deux visites emblématiques dans le Nord et le Pas-de-Calais. La dernière remonte au 6 mai 1994. Elizabeth II inaugure en grande pompe le tunnel sous la Manche aux côtés du président de la République François Mitterrand. Il tombe quelques gouttes d'eau. Mais pas de quoi perturber ce moment historique

La reine Elizabeth et son époux, le prince Philip, arrivent de Londres. Le couple a emprunté pour la toute première fois le tunnel sous la Manche. Leur rame arrive au terminal de Coquelles en même temps que celle qui transporte François Mitterrand depuis Lille.

Comme à son habitude, Elizabeth, alors âgée de 68 ans, n'a pas fait dans la discrétion côté vestimentaire. Elle est vêtue d'un tailleur mauve. Son chapeau est assorti. La souveraine britannique est accueillie sur le quai par le président de la République François Mitterrand.

François Mitterrand accueille la reine Elizabeth II le 6 mai 1994 lors de l'inauguration du tunnel sous la Manche © AFP - Jacques Demarthon

C'est un événement d'autant plus historique que le tunnel sous la Manche a connu un accouchement long et difficile. Il aura fallu attendre plus de 150 ans après l'échec du projet ejntre Napoléon III et la reine Victoria pour que la France et la Grande-Bretagne soient enfin reliés.

Le projet est relancé dans les années 60. Mais ce n'est qu'en 1987, après bien des palabres entre les Français et les Anglais, qu'un accord est signé entre François Mitterrand et Margaret Thatcher, alors Première ministre britannique.

"Le conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille"

La construction du tunnel sous la Manche dure huit ans. Il est creusé de chaque côté de la Manche par les Français et les Britanniques. Un chantier titanesque. La jonction a lieu le 13 décembre 1990, quatre ans avant l'inauguration. La Grande Bretagne n'est plus tout à fait une île. Elle est désormais rattachée à l'Europe par la France. Le tunnel sous la Manche permet de relier Paris et Londres en seulement 2h15.

"La conjugaison de l’élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille", se réjouit la reine Elizabeth II lors de son discours prononcé en français, saluant une "prouesse dont nous avons tout lieu d'être fier".

"Le peuple français et le peuple britannique, aussi différents soient-ils, d’une région à l’autre et d’une personne à l’autre, et en dépit de leur rivalité séculaire, _se complètent bien, mieux sans doute qu’il n’y paraît à première vue_", ajoute ensuite la souveraine.

"J'espère que le trait d'union que sera le tunnel entre nos deux pays viendra attiser encore la curiosité de nos peuples. Certes, nos relations ont connu de violentes secousses au cours des âges mais ces temps sont révolus", fait-elle encore remarquer.

Un discours qui tranche avec notre époque. Si le tunnel sous le Manche continue de relier la Grande-Bretagne au Vieux Continent presque 30 ans après son inauguration, le Brexit a depuis refroidi l'optimisme de la reine Elizabeth II.

La Rolls-Royce de la reine Elizabeth II, avec à ses côtés François Mitterrand, embarque au terminal de Coquelles à bord du "Shuttle" à destination du terminal anglais de Cheriton, le 06 mai 1994, © AFP - Jacques Demarthon