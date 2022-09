VIDÉOS - Mort d'Elizabeth II : la reine d'Angleterre et ses nombreuses visites en Normandie durant son règne

La reine d'Angleterre est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans après avoir été "placée sous surveillance médicale". Si elle veillait sur 130 millions de sujets, répartis en 16 pays du Commonwealth, Elizabeth II était aussi Duchesse de Normandie.

Elle avait donc un lien particulier avec la région. En plus de gouverner les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq, "The Queen" - intronisée le 6 février 1952 - a traversé la Manche à plusieurs reprises pour venir en Normandie.

Première visite privée en Normandie en 1967

Passionnée de chevaux et d'équitation, Elizabeth II est venue pour la premières fois en Normandie à titre privé à l'âge de 41 ans pour visiter des haras normands.

La reine d'Angleterre a pris l'avion pour atterrir à Tours le 26 mai 1967 avant de prendre la direction le château de Sassy, entre Argentan et Alençon.

Elle y a séjourné durant trois jours pour faire la tournée de plusieurs haras normands : le Haras national du Pin, le Haras du Mesnil, le Haras de La Verrerie, celui de Marcel Boussac, à Fresnay-le-Buffard, ainsi que Meautry, le haras du baron Guy de Rothschild, près de Deauville, comme elle l'a confié au magazine Point de Vue.

Elizabeth II à Fresnay-le-Buffard le 28 mai 1967 © AFP - AFP

Elle est repartie depuis l'aéroport de Deauville.

Elizabeth II repartant de Deauville en avion en mai 1967 © Getty - Jacques Haillot

Visite officielle à Rouen en 1972

Pour terminer une visite d'État de cinq jours, Elizabeth II est venue à Rouen le 19 mai 1972. Elle est arrivée par le train gare rue Verte avec son époux le prince Philip.

Agée de 46 ans, la reine d'Angleterre a traversé la ville jusqu’à la Place du Vieux-Marché où est morte brûlée Jeanne d’Arc pour lui rendre hommage. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas était à ses côtés dans la voiture.

Elizabeth II à Rouen avec le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas à ses côtés dans une voiture qui fend la foule le 19 mai 1972 © Sipa - AFP

Elle a ensuite retrouvé le duc d'Edimbourg au cimetière britannique de Saint-Sever, à Petit-Quevilly, où reposent des milliers de soldats du Commonwealth depuis la Première Guerre mondiale.

Elle est repartie à bord du yacht "Royal Britannia" par la Seine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Visite dans les îles de la Manche en 1978

Forte de son titre de Duchesse de Normandie, elle gouvernait les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq. En 1978, Elizabeth II a visité les îles de la Manche.

À cette occasion, des écoliers de Jersey lui ont chanté "J’irai revoir ma Normandie", selon France 3 Normandie.

Visite à Caen en 1984

Le 6 juin 1984, avant les commémorations du 40e anniversaire du Débarquement, la reine d'Angleterre et le prince Philip ont défilé en Rolls Royce dans le centre de Caen devant la foule.

Accueille par le maire de l'époque Jean-Marie Girault, le couple royal s'est recueilli sur la tombe de Guillaume le Conquérant, récemment réinhumé dans l’abbatiale Saint-Etienne. Une visite non officielle car elle ne s'est pas faite en présence du président François Mitterrand.

Visite de haras et Deauville en Rolls Royce en 1987

En mai 1987, Elizabeth II a répondu à l’invitation de l’entraîneur Alec Head, propriétaire du Haras du Quesnay pour y séjourner à plusieurs reprises.

La reine Elizabeth II en visite au haras du Quesnay près de Deauville en mai 1987 © Getty - Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma

Elle a profité de cette visite non officielle pour se rendre à Deauville sur la célèbre promenade des Planches à bord de sa Rolls Royce le 24 mai 1987.

Quatre commémorations du Débarquement en 30 ans

Elizabeth II est souvent venue dans la région notamment pour les commémorations de la Libération tous les dix ans durant trente ans : 1984, 1994, 2004 et 2014.

Utah Beach en 1984

C'est le cas pour la première fois en 1984 pour le 40e anniversaire du Débarquement à Utah Beach, première plage prise d'assaut par les Alliés au matin du 6 juin 1944. Au total, près de 23.000 soldats britanniques tombés sur les plages normandes à l'été 44.

Après avoir accosté à Ouistreham à bord du "Royal Britannia", elle était aux côtés du président François Mitterrand et du président américain, Ronald Reagan, toute de vert vêtue.

Elle s'est ensuite rendue au cimetière britannique de Bayeux.

Elizabeth II en vert aux côtés du président François Mitterrand © Getty - Anwar Hussein

Elizabeth II en vert aux côtés du président François Mitterrand © Getty - Dirck Halstead

Omaha Beach en 1994

Le 6 juin 1994, la reine d'Angleterre est revenue en Normandie pour célébrer les 50 ans de la Libération à Omaha Beach, l'une des cinq plages du Débarquement de la région.

Elle est aux côtés notamment du président François Mitterrand et le président américain Bill Clinton.

La reine d'Angleterre à Omaha Beach aux côtés notamment du président François Mitterrand et Bill Clinton le 6 juin 1994, © AFP - MARCEL MOCHET

Arromanches en 2004

Le 6 juin 2004, Elizabeth II est présente pour le 60e anniversaire du Débarquement. Robe et chapeau mauves, elle a prononcé un discours devant 1.000 vétérans à Arromanches.

"The Queen" était en présence de plusieurs chefs d'Etat dont Jacques Chirac, Georges Bush et Vladimir Poutine.

Elizabeth II a prononcé un discours devant 1.000 vétérans à Arromanches le 6 juin 2004 © AFP - Jim WATSON /

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bayeux, Ouistreham et le château de Bénouville en 2014

C'était sa dernière visite officielle en France : le 6 juin 2014, la reine d'Angleterre a participé à l'âge de 88 ans aux commémorations des 70 ans du D-Day.

Habillée vert pomme, elle a assisté à une cérémonie franco-britannique à Bayeux, ville située à une dizaine de kilomètres des plages du Débarquement.

Elizabeth II à Bayeux le 6 juin 2014 © AFP - THOMAS BREGARDIS

Elizabeth II aux côtés de François Hollande le 6 juin 2014 © AFP - ALAIN JOCARD

Pour ce séjour, Elizabeth II a déjeuné au château de Bénouville dans le Calvados, avant de participer à la cérémonie internationale de Ouistreham aux côtés des chefs d'Etat François Hollande, Barack Obama et Vladimir Poutine.

Elizabeth II lors du déjeuner au château de Bénouville le 6 juin 2014 © AFP - Saul LOEB

La reine d'Angleterre n'est plus ensuite officiellement revenue en Normandie ni en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi La Normandie célèbre aussi les 90 ans de la reine Elizabeth II

Restaurant à Honfleur en 2004

Au lendemain des commémorations, Elizabeth II a déjeuné dans un restaurant à Honfleur le 7 juin 2004, comme le rapporte France 3 Normandie dans un reportage de l'époque.

Elizabeth II répond à une lettre de jeunes Manchois en 2022

Alors que la reine d'Angleterre était malade du Covid au printemps 2022 à l'âge de 96 ans, des jeunes élèves d'Equeurdreville dans la Manche ont écrit à Elizabeth II "pour lui souhaiter un bon rétablissement".

Surprise pour ces enfants âgés entre 9 et 11 ans : "The Queen" leur a répondu par l'intermédiaire de sa dame de compagnie avec des photos de la reine, une carte et une réponse plus personnelle.

La lettre de Buckingham Palace reçue par les élèves de Love English en 2022 © Corbis - Katia Lautrou

La lettre de Buckingham Palace reçue par les élèves de Love English en 2022 © Radio France - Katia Lautrou

A Ver-sur-Mer (Calvados), 70 arbres - offerts à la reine Elizabeth II à l'occasion de son jubilé en juin dernier- seront plantés autour du mémorial britannique cet automne.

- © Visactu - -