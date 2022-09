Mort d'Elizabeth II : le cercueil exposé à Edimbourg, première adresse du roi Charles III au Parlement

Le roi Charles III s'est pour la première fois adressé au Parlement britannique lundi. Il a affirmé "ressentir le poids de l'Histoire" et vouloir suivre "l'exemple" de sa mère, Elizabeth II. Le cercueil de la souveraine sera exposé au public jusqu'à mardi au palais d'Holyroodhouse à Edimbourg.

Quatre jours après la mort d'Elizabeth II dans sa résidence écossaise de Balmoral, le Royaume-Uni vit toujours au rythme des hommages. Après avoir traversé l'Ecosse sous les yeux de dizaines de milliers de personnes dimanche, le cercueil de la reine va être exposé ce mardi à Edimbourg, au terme d'une procession avec à sa tête Charles III et la reine consort Camilla. Avant de rejoindre la capitale écossaise, le nouveau roi a reçu au Parlement britannique à Londres les condoléances des présidents de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes.

Première adresse du roi au Parlement

"En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'Histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent", a déclaré le souverain dans un court discours. Elizabeth II était "un exemple de dévouement que, avec l'aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement", a-t-il ajouté.

Charles III, 73 ans, s'installe en tant que monarque avec la lourde tâche de succéder à sa mère très populaire dans un contexte de grave crise sociale et de divisions au Royaume-Uni, mais aussi de contestation face au passé colonialiste dans ses 14 autres royaumes.

Le roi Charles III à Westminster Hall, où les deux chambres du Parlement se réunissent pour exprimer leurs condoléances à la suite du décès de la reine Elizabeth II, à Westminster Hall (Londres), le 12 septembre 2022. © Maxppp - Ian Vogler / Avalon

Procession

Le cercueil a quitté le palais d'Holyroodhouse, résidence royale où il a passé la nuit après avoir été transporté de Balmoral dimanche, pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. Durant la procession, le roi et la reine consort ont tous deux marché derrière le corbillard, tandis que les autres membres de la famille royale suivaient en voiture. Une cérémonie religieuse, durant laquelle la couronne d'Écosse en or massif sera déposée sur le cercueil est prévue à 16h, heure française.

La dépouille de la reine, symbole de stabilité pendant des décennies de bouleversements, sera ensuite exposée au public dans la cathédrale avant d'être rapatriée à Londres, mercredi. Le cercueil sera de nouveau exposé publiquement 24 heures sur 24, clos, drapé de l'étendard royal, sur une estrade au palais de Westminster à partir de mercredi soir.

De longues files d'attente - qui pourraient atteindre huit kilomètres - sont attendues tandis que 750.000 personnes pourraient tenter d'aller voir le cercueil, selon le journal The Times. La dépouille d'Elizabeth II demeurera cinq jours au Parlement avant les funérailles nationales. Quelque 500 dignitaires étrangers sont attendus dont le président américain Joe Biden, Emmanuel Macron et le Premier ministre australien Anthony Albanese, ainsi que de nombreuses têtes couronnées.

La veille de l'événement, dimanche, le public sera appelé à marquer une minute de silence à 20h (21h heure française), a indiqué Downing Street, "un moment de réflexion" en mémoire de la souveraine à la longévité inégalée dans l'Histoire du Royaume-Uni.

Royaume-Uni. Le cercueil d'Elizabeth II a quitté Balmoral © Visactu