Mort d'Elizabeth II : un règne marqué par une visite officielle à Lille et Roubaix en 1957

C'est incontestablement la visite officielle de la reine d'Angleterre dans le nord de la France qui a marqué le plus les esprits. Le 6 mai 1994, elle empruntait pour la toute première fois le tunnel sous la Manche à l'occasion de son inauguration. Mais ce n'est pas la seule visite dans notre région de la souveraine britannique, décédée ce jeudi soir.

En 1957, la reine effectue son premier voyage officiel en France, cinq ans après son couronnement. Elle passe trois jorus à Paris du 8 au 10 avril, rencontre le président de la République de l'époque, René Coty. Mais avant de repartir à Londres, elle décide de faire un crochet par le Nord.

Le marché aux fleurs de Lille

Elizabeth II décolle de Paris le 11 avril dans la matinée. Elle attérit vers 11h15 à l'aéroport de Lille Lesquin et prend la direction de l'hôtel de ville. Au passage de sa Rolls Royce, la reine et le prince Philip, sont acclamés par une impressionnante foule. On parle à l'époque de près de 150 000 personnes rassemblées.

La reine reçoit les honneurs sur la place de l'hôtel de ville. Elle se recueille ensuite au pied du monument aux morts, place Rihour. Puis, elle se rend à la préfecture. Au cours du déjeuner, le préfet lui offre un napperon en dentelle de Valenciennes. Elizabeth II visite enfin le marché aux fleurs annuels sur la Grand Place de Lille. Il faut dire qu'elle aime passionnément les fleurs.

Deux usines textiles à Roubaix

La reine s'intéresse aussi à l'industrie. La visite se poursuit alors à Roubaix où le couple royal visite deux usines textiles du groupe Prouvost : le Peignage d'Amédée et la Lainière de Roubaix. Deux fleurons du textile nordiste qui comptent à eux deux 10.000 salariés. La reine repart les bras chargés de cadeaux.