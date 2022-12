Mort de Benoît XVI : "Il restera le dernier pape européen", selon Bernard Lecomte, spécialiste du Vatican

Le pape émérite Benoit XVI est décédé samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, dans le monastère des jardins du Vatican. Après huit ans de pontificat marqué par de multiples crises, il avait renoncé en 2013 à ses fonctions pour raisons de santé, une première dans l'Église catholique depuis 1415. Pour Bernard Lecomte, journaliste et écrivain spécialiste du Vatican, auteur de Tous les secrets du Vatican (Perrin, 2019) et de la biographie Benoît XVI, le dernier Pape Européen (Perrin, 2011), il laissera l'image d'un pape "conservateur, parfois même réactionnaire, mais qui fut aussi l'un des plus grands théologiens de son époque".

ⓘ Publicité

"Le dernier pape Européen"

"Il a défendu jusqu'au bout l'Europe, ses racines chrétiennes, et c'est à ce titre, je pense, qu'il restera le dernier Pape Européen", confie Bernard Lecomte, depuis sa résidence en Puisaye. "On ne pourra plus gérer l'Église uniquement avec les yeux de l'Occident. Aujourd'hui, 80% des catholiques habitent dans l'Hémisphère Sud. L'Église catholique, c'est le Brésil, l'Argentine, le Nigéria, le Congo et les Philippines", poursuit-il.

De son vrai nom Joseph Ratzinger, Benoit XVI était né en Allemagne en 1927. Il avait succédé en 2005 au polonais Jean-Paul II, avant de laisser sa place en 2013 au pape François, argentin. "Il restera un pape de transition. Il a succédé à Jean-Paul II, qui a été un pape ébouriffant, et lui-même en avait été le principal conseiller pendant 20 ans. Donc il a assumé l'héritage de Jean-Paul II. En même temps, le monde tournait de plus en plus vite, et il y avait de plus en plus de problèmes à la curie romaine. (…) Il a été incontestablement débordé", indique encore Bernard Lecomte.

"2013, la grande surprise"

Le 11 février 2013, Benoit XVI avait renoncé à ses fonctions, pour des raisons de santé. "Ce pape conservateur, très respectueux de la tradition, a provoqué une rupture essentielle. Il a fait basculer l'Eglise complète", note Bernard Lecomte, car "il a fait en sorte qu'un pape qui ne peut plus assumer la direction d'une communauté d'1,3 milliard de fidèles puisse démissionner, comme un homme simple".

Lutte contre la pédocriminalité dans l'Église : "Ce serait injuste de dire qu'il n'a rien fait"

Concernant la gestion de la pédocriminalité dans l'Église, Benoit XVI laisse un bilan en demi-teinte. En début d'année, il avait été mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu'il était archevêque de Munich. Il était sorti de son silence pour demander "pardon" aux victimes mais avait assuré ne jamais avoir couvert de pédocriminel.

Bernard Lecomte rappelle qu'il a été le premier pape à s'engager pour lever le secret sur ce dossier. "On a tendance à oublier que lorsqu'il était encore Cardinal, c'est lui qui, contre l'avis des autres cardinaux de la Curie romaine, a convaincu Jean-Paul II, de prendre à bras le corps l'affaire de la pédophilie. C'est grâce à Benoit XVI si pendant 20 ans, l'Église a travaillé sur ce sujet, a organisé des colloques", détaille-t-il. " Il n'a évidemment pas réglé le problème. Après sa démission, on a vu apparaitre les victimes, qui ont complètement relancé ce dossier épouvantable. Mais ce serait injuste à son égard de dire qu'il n'a rien fait ou qu'il a laissé faire ."

Ses funérailles auront lieu jeudi 5 janvier place Saint-Pierre au Vatican. Elles seront présidées par le pape François.