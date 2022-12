Disparition de Benoît XVI : le pape émérite était venu à Lourdes en 2008

Sa mort a été annoncée par le Vatican ce samedi matin. Benoît XVI était le dernier pape à avoir fait le déplacement à Lourdes, en septembre 2008. Le pape émérite était venu, cinq ans avant sa renonciation, célébrer le 150e anniversaire des apparitions de la vierge à Bernadette Soubirous.

3.200 gendarmes et policiers, 40.000 fidèles dans la cité mariale...

La cité lourdaise avait pour cela été placée en état de siège, avec 3.200 gendarmes et policiers mobilisés. Le pape était arrivé en fin de journée sous la pluie. 40.000 fidèles l'attendaient dans la cité mariale. Le souverain pontife avait fait un arrêt à l'église paroissiale de Lourdes et au Cachot - l'ancienne prison où vivait la famille Soubirous. Enfin, il avait suivi le chemin du pèlerin jusqu'à la grotte, en Papamobile.

... Avant une messe devant 150.000 personnes

Le lendemain, le pape avait célébré une messe en plein air sous un temps un peu plus clément devant 150.000 personnes. Le Premier ministre de l'époque, François Fillon, avait pris place dans l'assemblée avec plusieurs ministres. François Bayrou et Gérard Trémège étaient aussi présents. Le pape était reparti pour le Vatican en hélicoptère depuis le stade Antoine-Béguère de Lourdes.

Une arrivée discrète et une longue prière, "pas du tout conventionnelle"

Mgr Jacques Perrier, évêque de Lourdes de 1998 à 2012, avait alors reçu le pape émérite Benoît XVI. Il garde "une grande reconnaissance" et un souvenir en particulier : "Il est resté très longtemps en prière pendant l'adoration eucharistique. Une prière tout à fait silencieuse, pas du tout conventionnelle. Ensuite, il avait dit un texte. Et puis il avait à nouveau prié longuement. Cela montrait que c'était un homme d'intériorité et véritablement un homme de prière."

"C'était assez frappant parce qu'il était arrivé pendant que toute l'assemblée était justement en prière, elle prévenue qu'il arriverait pendant qu'elle priait et donc que l'on n'applaudirait pas. Il est arrivé tout à fait discrètement, et il s'est fondu dans la foule en prière", ajoute Mgr Perrier, qui avait également été invité à déjeuner et diner avec Benoît XVI. Jean-Paul II, le prédécesseur de Benoît XVI, était venu à Lourdes quatre ans auparavant, en 2004.