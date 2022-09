Mort de la reine Elizabeth II : Charles III devient roi du Royaume-Uni

Avec la mort d'Elizabeth II ce jeudi à l'âge de 96 ans, Charles devient le nouveau roi du Royaume-Uni. Il se fera appeler Charles III. Âgé de 73 ans, le fils aîné d'Elizabeth II et du prince Philip, occupait, depuis l'intronisation de sa mère en 1952, la première place dans l'ordre de succession.

Une vie à attendre. C'est le destin qui a accompagné Charles depuis son enfance. Fils de la reine Elizabeth II et du prince d'Edimbourg Philip, il occupe depuis toujours la première place dans l'ordre de succession. Après le décès de sa mère ce jeudi à l'âge de 96 ans, il devient le nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III, à l'âge de 73 ans.

Son accession au trône intervient après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique. Elle devient immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine "Rex nunquam moritur" (le roi ne meurt jamais). Il sera proclamé roi rapidement, par le Conseil d'accession, instance cérémoniale réunie au palais Saint James à Londres.

Mais son couronnement devrait intervenir au mieux dans quelques semaines, voir dans quelques mois (Elizabeth avait attendu 16 mois avant d'être couronnée dans l'abbaye de Westminster), une fois passé le traumatisme du décès de la reineElizabeth II, souveraine adulée alors que Charles est souvent mal aimé et mal compris, une vie marquée par son mariage et son divorce avec Diana.

Camilla devient reine consort

Sa deuxième épouse Camilla devient reine consort, un souhait exprimé par la reine en février dernier. Un sujet très sensible chez les Britanniques : après son remariage avec le prince Charles en 2005, Camilla avait choisi de ne pas prendre le titre de princesse de Galles, trop associé à la princesse Diana que Charles avait trompée avec elle pendant de longues années.

Une vie à attendre la couronne

Né le 14 novembre 1948, Charles était devenu, en tant que fils aîné, l'héritier de la couronne à trois ans et trois mois, en février 1952, lorsque la princesse Elizabeth, 25 ans, était devenue reine à la mort de son père, George VI.

Depuis ses premiers engagements officiels dans les années 70, le rôle du prince de Galles a été de "soutenir sa majesté la Reine, en tant que point focal de la fierté nationale". Il a donc accueilli en son nom les dignitaires au Royaume-Uni, participé aux dîners d'État, voyagé dans une centaine de pays, remis des milliers de décorations, couru les inaugurations, honoré des héros, écrit ou enregistré d'innombrables messages d'encouragement ou de félicitations.

Ces dernières années, il remplaçait de plus en plus sa mère à la santé déclinante. En mai, Charles avait prononcé à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes.

56% d'opinions favorables chez les Britanniques

Défenseur de l'environnement, amateur de médecines douces, passionné d'urbanisme durable et jardinier inspiré qui parle à ses arbres, il est président ou bienfaiteur de plus de 420 organisations caritatives, dont la principale, le Prince's Trust, qui a aidé depuis sa création en 1976 plus d'un million de jeunes en difficulté.

Mais comment passer après sa mère Elizabeth II, dévouée à son titre et la couronne depuis 70 ans ? Il n'était qu'à 56% d'opinions favorables dans un récent sondage YouGov en mai, loin derrière sa mère (81%), son fils le prince William (77%) sa belle-fille Kate Middleton ou sa sœur la princesse Anne. Camilla plafonnait à 48% d'opinions positives. Partout dans le monde, le nom de Charles reste associé au naufrage de son mariage avec Diana et de son remariage avec sa maîtresse de toujours, Camilla.

