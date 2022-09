Mort de la reine Elizabeth II : les réactions dans la Somme

Quelques mois après avoir célébré ses 70 ans de règne, la reine Elizabeth II, 96 ans, est morte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Détentrice du record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique, la reine reste une personnalité très aimée au Royaume-Uni et dans le monde. Les Anglais installés dans la Somme lui rendent hommage.

à lire aussi VIDÉO - Mort de la reine Elizabeth II : revivez son règne en 10 dates

Julie est britannique, elle tient avec son mari la chambre d'hôte Number Fifty-Six à La Boisselle, près d'Albert. À 19h30 ce jeudi soir, l'ambiance s'est figée alors que ses clients, tous britanniques, s'apprêtaient à prendre leur dîner. C'est par la BBC qu'ils ont appris la nouvelle. "Autour de la table, tout le monde est choqué, pleure, est triste, raconte Julie. On se dit aussi qu'elle est en paix avec son mari. La reine a toujours été là dans ma vie, comme une grand-mère spéciale. C'était une femme unique". Julie avait même vu sa Majesté, une fois : "quand j'étais petite, j'ai vu la reine, se souvient-elle. Elle avait visité l'hôpital de ma ville. J'ai vu une dame avec une robe rose, un très joli chapeau, elle souriait, elle était gentille. Une femme formidable". Julie et son mari ont déjà prévu de déployer l'Union jack, le drapeau britannique, dans leur jardin et de s'habiller en noir jusqu'aux funérailles de la reine.

Beaucoup d'Anglais sont installés depuis longtemps dans la Somme. Peter Clarke, vit chez nous depuis 15 ans, il tient lui aussi une chambre d'hôtes, à Beaumetz." Il a appris le décès de la reine par un coup de téléphone de France Bleu Picardie. "Je n'ai pas été choqué, parce qu'on ne peut pas dire que c'était inattendu, mais quand même je ne pensais pas cela allait arriver", raconte-t-il. Il a du mal à décrire ce qu'il ressent : "elle a toujours été là pour les gens de ma génération. Je suis né en 66, c'est la seule monarque que j'ai connu". Peter Clarke se souvient particulièrement du jubilé de 1977, pour les 25 ans de règne de la reine. "C'était à l'époque où tout le monde commençait à avoir des magnétoscopes à la maison j'ai regardé ça avec mes parents, on a tout enregistré. Je pense qu'on ne l'a jamais regardé après, dit-il en riant. C'était le premier grand évènement comme ça que j'ai connu, j'avais 11 ans à l'époque."

Il s'interroge aussi sur l'avenir de la monarchie : "inévitablement, Charles ne va pas être roi pendant des années comme sa mère, donc ça va être différent, c'est certain. On le connait pas, ça fait des années qu'il attend. Quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'affection pour lui, aujourd'hui, je le vois différemment. Je pense que ce sera un bon roi".

à lire aussi Mort de la reine Elizabeth II : Charles III devient roi du Royaume-Uni

Les réactions ont afflué du monde entier à l'annonce de la mort de la reine. Pour les Amiénois, comme pour beaucoup, c'est un choc. "C'est un petit peu comme s'il y avait quelqu'un de la famille qui partait, raconte un jeune homme, c'est la tante que je ne connaissais pas. Ça fait quand même quelque chose"