Dix jours après la mort de Mahsa Amini en Iran, la colère ne retombe pas. Cette femme de 22 ans est morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs pour port du voile non approprié. Depuis, les manifestations ne cessent de prendre de l'ampleur, en Iran, mais aussi au-delà.

Mort de Mahsa Amini en Iran : les manifestations se poursuivent et gagnent l'Europe

"Soutien à nos sœurs iraniennes". C'est ce qu'on pouvait lire sur l'une des nombreuses pancartes brandies ce dimanche 25 septembre à Paris. Des milliers de personnes ont manifesté en signe de soutien aux femmes iraniennes, mobilisées depuis une semaine pour réclamer justice. Justice pour Mahsa Amini. Cette femme de 22 ans est morte le 16 septembre en Iran, après son interpellation par la police des mœurs pour port du voile non approprié, ce qui provoque une vague de colère inédite en Iran, mais pas que.

Des manifestations au-delà de l'Iran

Les femmes iraniennes sont mobilisées parfois jour et nuit depuis la mort de Mahsa Amini. Des manifestations violemment réprimées. Les différents bilans font état de 41 à plus de 50 morts, et des centaines d'interpellations. Le président iranien Ebrahim Raïssi a demandé aux forces de l'ordre d'agir "fermement". L'accès à certaines applications de discussion instantanée comme WhatsApp ou Instagram a été bloqué.

à lire aussi Mort de Mahsa Amini en Iran : au moins 50 morts dans les manifestations réprimées, internet coupé

Récemment, le chant de révolte italien "Bella Ciao", repris en persan, est devenu l'hymne des rassemblements. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux et les manifestantes reçoivent des soutiens du monde entier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rassemblements tendus à Paris et Londres

Ce week-end, de nombreux rassemblements ont eu lieu. Au Canada, aux Etats-Unis, au Chili, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. À Londres, la manifestation près de l'ambassade de l'Iran a dégénéré. Des heurts ont éclaté, douze personnes ont été arrêtées et cinq policiers blessés. À Paris, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les milliers de manifestants d'atteindre l'ambassade.