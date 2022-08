Mort de Mikhaïl Gorbatchev : un "homme de paix" pour Emmanuel Macron, un "leader rare" pour Joe Biden

Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, est décédé ce mardi soir à l'âge de 91 ans. Pendant ses six années au pouvoir (1985-1991), il a contribué à la fin de la Guerre froide, notamment en se rapprochant des États-Unis et en signant des traités de réduction des arsenaux nucléaires.

à lire aussi Mikhaïl Gorbatchev, dernier président de l'URSS, est mort

En interne, il avait desserré la vis dans les républiques soviétiques et ouvert la frontière entre l'Est et l'Ouest en août 1989. Quelques mois plus tard, il a laissé le mur de Berlin tomber sans répression. Il a reçu le Prix Nobel de la Paix pour son action en 1990, un bilan toutefois entaché par l'intervention des chars soviétiques en Lituanie, qui a fait 14 morts et 700 blessés la même année.

Sa démission, en 1991, quatre mois après avoir été victime d'une tentative de putsch, a entrainé la chute de l'URSS.

Emmanuel Macron salue "un homme de paix"

Mikhaïl Gorbatchev était un "homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune", a souligné Emmanuel Macron dans un tweet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, rappelle son combat contre le nucléaire. "Gorbatchev est un grand homme", estime-t-il. "Il a œuvré jusqu'à la fin de sa vie pour le désarmement, et le désarmement nucléaire en particulier", ajoute-t-il, en référence à la signature du traité d'élimination des missiles de moyenne portée, à Washington, en 1987.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen salue "un dirigeant digne de confiance et respecté". Le dernier dirigeant de l'Union soviétique "a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer. Il a ouvert la voie à une Europe libre. C'est un héritage que nous n'oublierons pas. R.I.P. Mikhaïl Gorbatchev", a écrit Ursula von der Leyen sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a salué en Mikhaïl Gorbatchev un "leader rare". Ses actes furent ceux d'un dirigeant ayant assez d'"imagination pour voir qu'un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir. Le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes", a dit M. Biden.

Vladimir Poutine exprime simplement ses "condoléances"

Loin de l'effusion des dirigeants occidentaux, le président russe Vladimir Poutine a simplement exprimé ses "profondes condoléances", a indiqué mercredi le porte-parole du Kremlin. "Vladimir Poutine exprime ses profondes condoléances à la suite du décès de Mikhaïl Gorbatchev, il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches" de l'ancien dirigeant, a affirmé Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse TASS. Depuis sa démission, Mikhaïl Gorbatchev était resté très discret en Russie, où on lui reproche le chaos économique provoqué par le démantèlement de l'URSS.