Mort de Sylvio Berlusconi : des milliers de personnes attendues aux funérailles d'État ce mercredi

L'Italie dit adieu, ce mercredi, à son ancien chef de gouvernement Silvio Berlusconi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues aux funérailles d'État du Cavaliere, qui s'accompagnent d'une journée de deuil national. Les plus hauts responsables politiques de la péninsule seront présents, mais peu de dignitaires étrangers y assisteront.

Ecrans géants et représentants politiques

Les obsèques officielles du milliardaire, décédé lundi à 86 ans des suites d'une leucémie , débuteront à 15h à la cathédrale de Milan. La cérémonie doit être retransmise sur des écrans géants positionnés sur la célèbre place de la capitale lombarde et le parvis de la cathédrale, pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas y entrer de la suivre.

Le président de la République Sergio Mattarella, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et ses deux vice-Premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani - numéro deux de son parti Forza Italia -, seront présents. La Commission européenne sera représentée par son commissaire à l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni, ex-chef de l'exécutif à Rome.

La journée de deuil national divise

Ces funérailles d'Etat, prévues par le protocole, sont accompagnées d'une journée de deuil national, une première pour un ex-Premier ministre qui n'est cependant pas du goût de tous les Italiens. "Les funérailles d'Etat sont prévues et c'est juste, mais le deuil national pour une personne clivante comme Silvio Berlusconi me semble un choix inopportun", a affirmé Rosy Bindi, ex-ministre de gauche dans le gouvernement Prodi II (2006-2008) à la radio publique.

Andrea Crisanti, sénateur du Parti démocrate (PD, centre-gauche), a également fait connaître son opposition. "Il n'a pas eu de respect pour l'Etat quand il a fraudé le fisc", a-t-il dit, rappelant la condamnation définitive du "Cavaliere" en 2013 à quatre années de prison, ramenées par amnistie à une année aménagée, dans l'affaire de fraude fiscale concernant son empire Mediaset.

Un parcours controversé

Le parcours de cet éternel revenant, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à tort, se confond avec l'histoire italienne des trente dernières années. Il était aussi l**'un des hommes les plus riches de la péninsule,** avec une fortune évaluée début avril par Forbes à 6,4 milliards d'euros. Adoré ou détesté, cet amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, y compris des call-girls, a été impliqué dans de très nombreux procès et scandales.