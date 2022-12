Mort du Pape Benoît XVI : "combatif", "intelligent", les réactions à travers le monde

Le monde perd "une figure marquante" de l'Église catholique. L'ancien Pape Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans . Premier souverain pontif à avoir renoncé à sa charge en 2013 pour raison de santé, son pontificat a également été marqué par de nombreuses crises. Chefs d'États et personnalités ecclésiastiques réagissent à sa disparition.

Mater Ecclesiae, a annoncé un porte-parole du Vatican. "Nous avons la peine de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est mort aujourd'hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican. De plus amples informations seront transmises aussi rapidement que possible" , a dit le porte-parole.

La Conférence des évêques de France salue un "grand théologien"

La Conférence des évêques de France salue la mémoire du pape émérite Benoît XVI, dont elle a appris "avec une grande tristesse" la mort samedi matin, rappelant qu'il était "un grand théologien" et un pape ayant "voulu servir l'unité de l'Église". Dans un communiqué, la CEF appelle les catholiques à prier pour lui. "Des messes et des célébrations seront organisées dans les diocèses et les paroisses pour rendre grâce pour ce qu'il a apporté à l'Église et au monde, et pour intercéder pour lui comme il le souhaitait", ajoute-t-elle.

"Joseph Ratzinger a été un grand théologien", un homme "exigeant quant à la vérité, fidèle à la Tradition mais libre de toute nostalgie", salue la CEF. "Archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a servi le saint pape Jean-Paul II en admirant le pasteur et le saint", et "devenu pape à son tour, il a voulu servir l'unité de l'Église en la fondant sur la vérité la plus précise, tant dans les relations oecuméniques que dans son approche des groupes dits traditionalistes dans l'Église catholique", poursuit le texte.

La CEF souligne qu'"il a affronté avec courage le fait des agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux et n'a voulu préserver personne de la vérité qu'il y avait à faire en ce domaine". "Les Français se souviennent avec émotion du magnifique voyage de Benoît XVI en France en 2008, à Paris et à Lourdes", rappelle-t-elle.

Mais "Benoît XVI restera aussi dans l'histoire en raison de sa démission qui prit tout le monde par surprise. Elle était dans la ligne de sa profonde humilité et de son sens exigeant du service de l'Église", souligne le texte.

"En confiant à Dieu le pape émérite Benoît XVI, les catholiques rendent grâce à Dieu pour ce qu'il a donné à l'Église, visiblement et invisiblement", conclut la CEF qui "remercie celles et ceux qui ont voulu ou voudront lui rendre hommage" et invite par ailleurs "tous ceux qui le voudront bien à prier avec instance."

Il "œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel"

Emmanuel Macron salue les efforts de Benoît XVI "pour un monde plus fraternel". Sur Twitter, le président français envoie "ses pensées" aux "catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel."

Le monde perd "une figure marquante" de l'Église catholique, réagit ce samedi matin Olaf Scholz, le chancellier allemand. "En tant que pape allemand, Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement dans ce pays, un dirigeant de l'église particulier", a-t-il déclaré sur son compte twitter, le qualifiant aussi de "personnalité combative" et de "théologien intelligent".

Au Royaume-Uni, l'Église anglicane annonce prier en mémoire de Benoît XVI

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit samedi "attristé" par la mort du pape émérite Benoît XVI, saluant la mémoire d'un "grand théologien".

"Je suis attristé d'apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI. C'était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 avait constitué un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques de notre pays", a tweeté le dirigeant britannique.

Benoît XVI, "l'un des plus grands théologiens de son temps", salue le chef spirituel de l'Eglise anglicane, qui indique prier en mémoire de l'ancien pape.

La Première ministre italienne salue "un géant de la foi et de la raison"

L'ex-pape Benoît XVI, décédé samedi, était "un géant de la Foi et de la Raison", ainsi qu'"un grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas", a réagi la Première ministre italienne Giorgia Meloni. "J'ai exprimé au Saint-Père François ma participation et celle du gouvernement à sa douleur et à celle de l'entière communauté ecclésiale", a-t-elle ajouté dans un communiqué.