La France va demander des tests PCR de moins de 72 heures pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et le département de la Moselle, à compter du 1er mars.

Moselle : des tests PCR obligatoires à la frontière allemande pour les déplacements non professionnels

C'est le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, qui l'annoncent, dans un communiqué commun : la France va demander des tests PCR de moins de 72 heures, à compter du 1er mars, pour tous les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et la Moselle.

Une dérogation pour les travailleurs

Les travailleurs transfrontaliers auront donc une dérogation et ne seront pas obligés de se soumettre à cette mesure. Un durcissement était attendu depuis plusieurs jours, au vu de la différence entre l'Allemagne, qui connaît un taux d'incidence de moins de 70 cas pour 100.000 habitants, et la Moselle, où il dépasse les 300, et où l'on subit une forte circulation des variants, notamment du sud-africain.

Depuis plusieurs jours, les élus locaux de Moselle et de Sarre, travaillent à éviter au maximum un blocage de la frontière tel qu'il avait été mis en place lors du confinement du printemps dernier : la fermeture de nombreux points de passage par les autorités allemandes, avait particulièrement traumatisé les habitants contraints à de longs détours pour accéder aux seuls entrées encore ouvertes.

Décisions concertées ?

Cette nouvelle peut surprendre, dans la mesure où les gouvernements français et allemand ont mis en place une "task force" composée notamment du ministres de la Santé Olivier Véran et du secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune ainsi que de leurs homologues de Berlin, pour prendre des décisions concertées dans cette zone frontalière.

Par ailleurs, l'Eurodistrict Sarre-Moselle travaille actuellement à l'installation d'un centre de test franco-allemand, installé à la frontière de la Brème d'Or, entre Spicheren et Sarrebruck.