Mystère autour de la disparition d'un sous-marin argentin dans l'Atlantique

Selon les autorités argentines, un sous-marin, porté disparu depuis mercredi dernier dans l'océan Atlantique, avait signalé une avarie lors de sa dernière communication avec sa base. A son bord, 44 personnes n'ont plus donné signe de vie.

Alors que les recherches se poursuivent depuis bientôt une semaine pour retrouver la trace d'un sous-marin argentin San Juan disparu depuis mercredi dernier dans l'Atlantique sud avec 44 personnes à son bord, sa base navale affirme ce lundi que lors de la dernière communication établie, le sous-marin avait signalé une avarie.

"Le bâtiment est remonté à la surface et il a communiqué une avarie, le commandant lui a alors dit de changer de cap et de faire route vers la base de Mar del Plata", a annoncé le chef de la base militaire, Gabriel Galeazzi, précisant que cette avarie était "un problème de batteries, un court-circuit".

Des appels finalement pas venus du submersible

Cette annonce a mis un coup dur aux espoirs des familles et des proches de l'équipage. D'autant plus qu'un peu plus tôt, la Marine argentine a déploré le fait que sept appels satellite reçus samedi, et qui avaient donné l'espoir que l'équipage soit encore en vie, "ne correspondaient pas au téléphone satellitaire du sous-marin" après analyse.

Ces sept appels "d'une durée de 4 à 36 secondes" avaient donné l'espoir aux familles des membres de l'équipage que le sous-marin soit à la surface. "Cela nous donne un espoir car nous savons qu'au fond, ils seraient foutus", avait alors déclaré un proche de l'un des machinistes du San Juan.

Les recherches se poursuivent

Ce lundi, cela fait donc cinq jours que l'équipage du sous-marin n'a pas donné de nouvelles, alors que l'appareil aurait dû regagner sa base de Mar de Plata au plus tard dans la journée. Les recherches se poursuivent dans une zone de 300km de diamètre au large des côtes argentines.

Dimanche, du matériel de sauvetage américain est arrivé depuis la Californie, permettant de secourir des personnes jusqu'à 600 mètres de profondeur. Selon le protocole, le sous-marin aurait dû remonter dès qu'il avait constaté une rupture de contact avec sa base.