Nadine Lytovchenko, Ukrainienne réfugiée à Marseille, rêve de retourner dans son pays

En 2014, lors de l’annexion de la Crimée par la Russie, le couple s’était enrôlé dans l’armée ukrainienne : elle comme infirmière, lui au volant d’une ambulance. En mars 2022, Andrew a de nouveau quitté Marseille pour partir combattre dans les rangs de l’armée ukrainienne.

ⓘ Publicité

Le mari de Nadine Lytovchenko est mort le 12 juillet 2022 à Kharkiv, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Aujourd’hui, la jeune femme de 37 ans ne sait toujours pas précisément où son mari est décédé. Il y a quelques semaines elle a tenté de se rendre sur place avec l’aide d’un ami français. Un long voyage jusqu’à Kiev mais toujours pas de réponse.

"Je prends des anti dépresseurs, je ne sais pas comment vivre sans mon mari."

À Marseille, Nadine apprend le français avec l’espoir de trouver un emploi. Quand je la rencontre, avec sa sœur Victoria de sept ans sa cadette, Nadine prépare son rendez à Pôle emploi. Elle a pour projet aussi une exposition consacrée à celles qui, comme elle, ont perdu un mari, un frère, une mère en Ukraine.

"C’est difficile d’être dans deux pays à la fois."

Nadine dit vouloir repartir en Ukraine pour combattre, mais elle en est empêchée par son bébé, âgé seulement d’un an et demi. "Chaque jour, je pense à mon retour en Ukraine avec toute ma famille. Mais voilà, il y a déjà un an que cette guerre a commencé et elle n’est pas terminée."

Le mari de Nadine Lytovchenko en Ukraine, avant de mourir sur le champ de bataille - Nadine Lytovchenko